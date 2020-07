Murió Daniel Alvarado: ¿cómo murió el legendario actor de telenovelas?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de uno de las actores más queridos y recordados de la época de gloria de las telenovelas latinoamericanas, cuando Venezuela mandaba la parada: Daniel Alvarado.

El histrión de 70 años murió este miércoles 8 de junio, luego de sufrir un golpe en su casa, tras caerse, según lo reveló inicialmente el periódico venezolano El Nacional.

El citado medio aseguró que la periodista Carmela Longo confirmó la triste noticia en su cuenta de Twitter, donde explicó que el venezolano se cayó de una escalera en la mañana y se golpeó la cabeza.

Horas más tarde la propia familia de Alvarado reveló la muerte de la estrella de las telenovelas, donde agradeció por la preocupación mostrada por diferentes seguidores del actor.

“Queremos agradecer a todo el pueblo venezolano por el amor profesado. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradecemos la consideración que siempre ha acompañado a nuestra familia. Hoy el cielo se llena de gaita, de arte y de sentir zuliano por la llegada del Negrito Fullero. Gracias, por tanto”, dijo la familia de Alvarado, a través de un comunicado compartido a la opinión pública.

La noticia de inmediato impactó a varias personalidades del mundo de la farándula, como a la actriz Majorie de Sousa, quien trabajó con el actor, quien también era conocido por ser un buen cantante.

“Fuiste un gran maestro para mí, te doy las gracias por todo lo que me enseñaste, siempre pendiente, siempre ayudándome, enseñándome todo lo que podías, nos reíamos a carcajadas. Esto duele mucho mi querido Daniel”, dijo la actriz y exreina venezolana, en su cuenta de Instagram. “Siempre te recordaré con todo mi amor, así como todo tu público. Dios te regale infinita luz y nosotros acá te seguiremos aplaudiendo. Cómo se te va a extrañar”.



Marjorie acompañó sus frases de pesar con un video en el que aparecía al lado del actor, a quien calificó como un mentor importante en su carrera.



Según el diario El Nacional, el venezolano tuvo una prolífica carrera en el mundo de la actuación, no solamente en televisión, donde participó en unas 90 telenovelas, sino el el teatro, donde brilló en sinnúmero de montajes.

Dentro de los proyectos más memorables de Alvarado están los melodramas La Dueña, que protagonizó al lado de Amanda Gutiérrez, La fiera, Amantes de luna llena, Mi prima Ciela y La virgen de la Calle. Asimismo en películas como Cangrejo II, De mujer a mujer, Macu, la mujer del policía y Disparen a matar.



Al actor le sobreviven sus hijos José Daniel, Luis, Daniela, Carlos Daniel, Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel.