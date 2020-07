Condenan a ex reina de belleza estadounidense por compartir fotos sexuales con menor de edad: ¿quién es la reina?

El mundo del entretenimiento amaneció este viernes con una noticia que causó mucha impresión especialmente entre las personas que suelen ser fanáticos de los certámenes de belleza. La exreina Ramsey BethAnn Bearse, quien fue coronada Miss Kentucky en 2014 en el concurso de Miss América fue sentenciada a dos años de prisión por el delito de compartir imágenes de contenido sexual con un menor de edad.

Así lo revelaron varios medios de comunicación este viernes entre ellos Infobae. Las noticias señalan que la hermosa modelo fue condenada el jueves luego de que aceptó que intercambió fotos sexuales con un estudiante de 15 años cuando trabajaba en una escuela de Virginia Occidental como profesora de secundaria.

Toda esta investigación comenzó después de que el padre del chico reportara haber encontrado dichas fotos en el teléfono celular del adolescente y durante dicha investigación por los delitos sexuales Bearse fue suspendida de su cargo de maestra y el distrito escolar del condado de Kanawha ha informado que ya no trabaja allí.

Miss Kentucky 2014 Ramsey Carpenter is crowned after pageantRamsey Carpenter was crowned Miss Kentucky 2014 at the University of Kentucky's Singletary Center for the Arts on July 12. The 23-year-old Hartford, Ky., native will go on to compete for The Miss America crown Sept. 9 to 14 in Atlantic City, N.J. More from the Lexington Herald-Leader: Subscribe: https://bit.ly/2HUPlEh Twitter: https://twitter.com/heraldleader Facebook: https://www.facebook.com/kentuckycom/ Website: https://www.kentucky.com/ Digital news subscription: https://bit.ly/2uuCvFa 2014-07-13T03:11:12Z

Ramsey, de 29 años, inicialmente había sido acusada de cuatro cargos por mandar material pornográfico a un adolescente, según informaron medios de comunicación locales, entre agosto y octubre de 2018 aceptó haber cambiado fotos con un menor en Snapchat, según dijeron las autoridades, y el 2019 se declaró culpable de un cargo de posesión de imágenes de menores de edad con una conducta sexual muy especifica.

“Como yo soy la persona adulta, y él era sólo un adolescente, es mi culpa, y acepto toda la culpa de la situación”, dijo la exreina en diciembre del año pasado, según informó el diario británico DailyMail.

Ramsey BethAnn Bearse is a middle school teacher and a former Miss Kentucky who's now accused of sending nude photos to a 15-year-old on Snapchat. https://t.co/zlb8MkpufX — WGXA (@WGXAnews) December 8, 2018



“Así es como soy culpable del crimen. La he fastidiado a lo grande”, reconoció la exprofesora, quien previamente había declarado que su intención no era mandarle la foto al joven, que eso había sido un accidente, sino que ella se la quería enviar a su marido, y aseguró que el estudiante le pidió más imágenes, así que ella continúo mandándoselas porque “tenía miedo de no apaciguarlo”, recalcó la ex Miss Kentuky.

Fue en el Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha donde a Ann Bearse se le sentenció a dos años de prisión, a la vez fue sentenciada a 10 años adicionales de libertad supervisada y debe registrarse como delincuente sexual de por vida, según indicó el fiscal auxiliar de Kanawha, Meshell Jarrett.

WATCH: Ramsey BethAnn Bearse, a former Miss Kentucky and ex-Kanawha County middle school teacher, speaks in Kanawha County Circuit Court today, where she pleaded guilty to one count of possession of material depicting minors in sexually explicit conduct. https://t.co/GZlHBnILXF pic.twitter.com/Y3EN62IcLO — Eyewitness News (@wchs8fox11) December 17, 2019



Cabe destacar que en el concurso donde fue coronada Miss Kentucky en 2014 Bearse sorprendió gratamente a los jueces del certamen al tocar con destreza música bluegrass en su violín, según lo recuerda la prensa local, además después de ser diagnosticada con Esclerósis Múltiple en 2010, se hizo portavoz de la Sociedad Nacional de esa enfermedad concediendo entrevistas sobre sus experiencias con dicho padecimiento.