Reaparece Carolina Sandoval en el estudio de “Suelta la sopa” tras 4 meses: ¿qué dijo “la venenosa”

Luego de varios meses de haber estado ausente de los estudios del programa “Suelta la sopa” la querida Carolina Sandoval le alegro la vida a sus fieles seguidores tras regresar oficialmente a retomar sus labores desde los estudios de Telemundo.

La venezolana reconocida por ser toda una estrella en las redes sociales tuvo su regreso este lunes 20 de Julio en el programa donde la recibieron con bombos y platillos con gritos de júbilo y aplausos y la presentadora muy emocionada expreso en esos momentos lo que sentía estando acompañada frente a cámaras de sus compañeros Jorge Bernal y Juan Manuel Cortes.

“Oh, my God ¡ Después de 4 meses no me reconocían en la puerta, por supuesto, porque ahora parezco “gatubela”, dijo la Sandoval mostrando la careta protectora contra el coronavirus algo que produjo risas entre sus colegas, y continuo diciendo: “ y fue algo muy interesante caminar hasta acá, es difícil el contacto con mis amigos como antes , pero le agradezco a Dios poder estar otra vez con ustedes muchachos y con ustedes”, expresó Carolina con la amplia sonrisa que la caracteriza y señalando a quienes estaban detrás de cámaras y al público detrás de la pantalla.

La conductora lucía descansada con una blusa de colores y una peluca corta, negra y lisa acompañada de una balaca que le hacía juego, porque en su cuenta de Instagram se puede apreciar que las pelucas son uno de sus fuertes ya que se deja ver con diferentes estilos en los videos y fotos que sube en la red social, especialmente en su show de “El almuerzo con Caro”.

En general, a los fieles seguidores de la venezolana les gusta sus estilos y le agradecen que les de un rato de esparcimiento y a la vez le enseñe diferentes recetas para practicar y realizar en casa.

“Me encanta tu personalidad, sencilla y sin pretensiones!!!👍🏼”, “Auténtica y no importa protocolos de comida de eso se trata de saborear de disfrutar las comidas que nos gustan me encanta y cada vez que te veo comer me saboreó se ve delicioso tu asado”, “Que divertida mi Caro… me caes súper!!! Gracias por hacer estos días más fáciles con sacarnos una sonrisa… 👏” son los comentarios de algunos de sus fans.

Cabe destacar que al principio de la pandemia “La venenosa” decidió encerrarse en su casa a pasar la cuarentena de manera sagrada, pero hace un par de semanas causó controversia al decidir irse de vacaciones a una presunta isla privada desde donde seguía emitiendo sus informes para el show de la cadena Telemundo y donde mostraba a sus seguidores momentos de su vida en sus vacaciones con su mamá, con su esposo y con sus dos hijitas.