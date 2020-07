Lanzan una nueva versión del tema “BABY SHARK” con Luis Fonsi e invitados especiales ¡Escúchalo aquí!

Universal Music Latin Entertainment, la compañía líder en entretenimiento latino, y la marca global de entretenimiento, Pinkfong, se han asociado para llevarle a los niños y padres alrededor del mundo una sonrisa, con el lanzamiento de una nueva edición de “Baby Shark” (Bebe Tiburón), que cuenta con la participación del artista multi- platino y 5X ganador al Latin GRAMMY, la súper estrella global, Luis Fonsi.

“Baby Shark” con Luis Fonsi también incluye un video musical donde se puede ver a un Fonsi animado, sumergiéndose y nadando con algunos amigos poco tradicionales como lo son la enternecedora familia de tiburones de la versión original. Para realmente entretener a toda la familia, esta edición de “Baby Shark” incluye por primera vez las voces de los hijos de Luis Fonsi, Mikaela y Rocco, quienes cantan junto a su padre en este súper éxito.

Esta nueva edición de “Baby Shark” nos brinda un adelanto de la magia que se encontrará en el EP que estrenará muy pronto, ‘MINI STARS Vol. 1’ de Universal Music Latin Entertainment, una colección de música y videos que lanza este verano donde figuran algunos de los artistas latinos más populares, incluyendo a Sebastián Yatra, Nacho, Greeicy, Guaynaa y Joey Montana, quienes interpretan algunos temas infantiles clásicos en español e inglés.

Escucha esta encantadora versión aquí

Baby Shark, featuring Luis Fonsi | Baby Shark Song | Pinkfong Songs for Children❤️ A brand new version of Baby Shark starring Luis Fonsi, NOW AVAILABLE! ❤️ This special version of Baby Shark features Luis Fonsi, the Multi-Platinum and 5X Latin Grammy-winning global Latin superstar, as well as two very special guests: Luis Fonsi's adorable children, Mikaela and Rocco. 💙Baby Shark meets Luis Fonsi!💙 2020-07-15T13:00:40Z

Sobre Baby Shark

“Baby Shark” es una canción infantil sobre una familia de tiburones. Habiendo sido durante mucho tiempo popular como una canción de fogata, se ha popularizado desde 2016 en las redes sociales, videos en línea y radio. La canción probablemente se originó en los programas de Educación Infantil Temprana. Algunas fuentes mencionan los mitos tradicionales como base, otras proceden de los campamentos a principios del siglo 20, y otras lo consideran posiblemente desarrollado por consejeros de campamentos inspirados en la película Jaws. Se convirtió en una canción de fogata donde cada miembro de una familia de tiburones se presenta con diferentes movimientos de la mano.