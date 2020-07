A sus casi 80 años Andrés García confiesa algo sorprendente: ¡prepárate!

Andrés García, con casi 80 años de edad, ha dado una verdadera sorpresa que ha dejado a muchos perplejos cuando anunció que se divorció de su esposa Margarita Portillo, con quien estuvo casado por 20 años, según lo reveló el programa Despierta América.

“Estoy en trámite de divorcio, traté de que ella estuviera de acuerdo y hablé con ella varias veces y aparentemente pues parece ser que a la mera hora no le parece”, manifestó el galán de televisión y de cine.

“Traté de que ella entendiera que es mejor quedar como buenos y grandes amigos a quedar en malos términos, pero es difícil”, añadió el actor a dicho programa de Univisión.

Pero la noticia que dio el gran artista de la exitosa telenovela “El privilegio de amar” solamente fue una parte de la sorpresa que dijo al espacio televisivo porque la otra parte ha dejado a más de uno con la boca abierta.

“La bombita [sexual] funciona”, confesó el artista refiriéndose a su masculinidad, a pesar de haber sufrido de cáncer de próstata y el cual superó según una biografía de su sitio oficial angresgarcía.com, donde contó que está enfermedad casi lo lleva a la muerte cuando dos enormes tumores que le aparecieron se extendieron casi hasta su aparato urinario.

Andrés, nacido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, pero nacionalizado mexicano tiene una prótesis en su miembro viril y explicó recientemente a Listin Diario.com que dicha prótesis no le ha dado la talla “El doctor me dijo que dura toda una vida, luego otro que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de siete”, dijo el actor, quien según los rumores ha tenido relaciones con más de 1.600 mujeres y aún está listo para la próxima mujer que llegue a su vida.

Pero para García, quien narra en su libro “El consentido de Dios” como ha expuesto su cuerpo a diferentes y difíciles pruebas a lo largo de su trayectoria profesional, como filmar escenas peligrosas de acción en muchas películas y también nadar con tiburones, le queda un obstáculo que se le sale de las manos.

“El problema ahora es el coronavirus, no te puedes relacionar, así como así, yo no lo he encontrado la solución todavía a eso, quisiera encontrársela, pero todavía no se la veo, porque te arriesgas a contagiarte, [pero] estoy esperando a que llegue”, puntualizó el estelar histrión de la novela “Tú o nadie”.

