Yuri se intentó suicidar: ¿qué llevó a la cantante a tomar esa decisión?

Yuri ha consolidado una carrera llena de gloria y aplausos, y no solamente es una de las cantantes más queridas y exitosas del mundo de la música, sino que su relación con el público ha trascendido todo tipo de fronteras, hasta el punto que es considerada además como un ejemplo a seguir y una fuente de alegría y fuerza para sus seguidores.

Los fans de la intérprete de “La maldita primavera” se han ido acostumbrando a su hermosa manera de ser y a esa personalidad arrolladora que tiene, con la que inyecta vida y esperanza con su maera de hablar y esas risotadas con las que ya muchos la identifican.

Pero en un hecho que ha causado mucha sorpresa y preocupación, la cantante, originaria de la ciudad mexicana de Verazcruz, confesó que intentó quitarse la vida.

Así se lo reveló Yuri a la conductora Karla Martínez de Despierta América, en una entrevista muy honesta donde abrió su alma y donde tocó abiertamente uno de los momentos más tristes y dolorosos por los que pasó.

Con mucha sinceridad, y lejos del temor de ser señalada o estigmatizada por hablar de su intento de suicidio, la cantante mexicana dio detalles de aquel momento, ocurrido antes de formar una bella familia.

“Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos”, pensó en aquel momento de desespero. “Agarré así un camino para tirarme de un balcón de casa”.

La cantante dijo que fue Dios quien la salvó, justo cuando otra voz la insitó a acabar con su vida.

“Cuando yo iba al suicidio escuché dos voces, una que escuché que me dio miedo, me decía: ‘quítate la vida, eres muy famosa, tienes mucho dinero, pero vives sola, nadie te quiere, es mejor que te quites la vida, eso te va a dar paz, los hombres no te quieren como persona, solo para la cama’ y me estaba convenciendo y dije: ‘sí tienes razón'”, recordó Yuri. “Y cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, escucho una voz que me dice: ‘no lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz”.



La mexicana asegura que fue en medio de ese difícil episodio en el que estuvo a punto de acabar con su propia vida, que las cosas comenzaron a tener otro rumbo para ella, aferrada de Dios.