El cantante YFN Lucci, cuyo nombre de pila es Rayshawn Bennett, está vivo, pues no salió ileso después de que se registrara un tiroteo en un set donde grababa un video musical ambientado en Atlanta. Un niño de 15 años sufrió una lesión menor en la mano, tras el ataque armado.

El portavoz del Departamento de Policía de Atlanta, Steven Avery, le dijo a Heavy.com, a través de correo electrónico, que los agentes respondieron a Martin Street Apartments, en el 600 Martin Street, después de recibir informes que señalaban que una persona había recibido un disparo.

En el lugar, la policía encontró a un hombre de 15 años con una “herida menor en la mano”. Fue llevado al Hospital de Salud Infantil de Atlanta Hughes Spalding, donde se encuentra en condición estable.

Shots fird at YFN Lucci video shootMultiple shots were fired at a music video shoot for YFN Lucci overnight Thursday. 2020-06-04T11:35:32Z

El oficial Avery dijo que en el momento del tiroteo, se estaba produciendo un video musical. Se cree que hubo tres atacantes. Varios vehículos que estaban estacionados cerca de donde se produjo el tiroteo resultaron dañados.

NBC Atlanta informó que uno de esos autos, que era un Bentley, era de YFN Lucci. Los oficiales aún no han determinado si el tiroteo estuvo relacionado con la producción del video musical.

VideoVideo related to ¿el cantante yfn lucci está vivo o muerto tras tiroteo en atlanta? 2020-06-04T11:02:43-04:00

No hubo víctimas mortales como resultado del tiroteo. El rapero YFN Lucci, de 29 años, no estaba en la escena cuando los oficiales respondieron a la llamada de emergencia, según informó The Atlanta Journal-Constitution.



El periódico dice que ha estado en contacto con los investigadores. El auto del rapero fue dejado en la escena. Fox Atlanta informó que se dispararon “casi dos docenas” de balas durante el tiroteo. Citando fuentes policiales, el canal informó que las autoridades estaban tratando de aclarar si hubo un intercambio de disparos en la escena. El informe dice que se recuperaron 21 casquillos en el lugar.

En el 2019, Lucci estuvo involucrado en una disputa muy publicitada con el rapero de Atlanta Young Thug, también conocido como Jeffery Lamar Williams, de 28 años. Lucci dijo en agosto de 2019 que se había acostado con la novia de mucho tiempo de Young Thug, Jerrika Karlae. Karlae negó esos rumores en un tweet que decía: “¡imagina a alguien que nunca te has cog… mencionando tu nombre, imagina ser acosada año tras año por una *** sin respuesta, por lo que se burla de una mujer!”.



En ese momento, The Shade Room publicó una captura de pantalla de una historia de Instagram de Young Thug. Young Thug publicó: “YFN si no me gustara lo que haces por tu madre y tus hijos, TE MATARÍA”. La publicación fue acompañada por cuatro emojis de cara sonriente.

En una publicación separada, The Shade Room dijo que YFN Lucci fue citado diciendo que el último álbum de Young Thug fue un álbum de mi….

Esta es la versión original de Heavy.com