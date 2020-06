Tommy Ramos de EXATLON: Un padre full time durante su tiempo en casa (+FOTOS)

View this post on Instagram

Mi primer desilusión llegó a mis 18 años, después de darle 4 años si parar al gym y no notar resultados 💔. . ¿Por qué fregados no crezco? Por qué mis compañeros del gym están más fuertes que yo y llevan menos tiempo?. . Ahí fue donde tuve mi primer tropiezo, estuve a punto de tirar la toalla por qué sentía que todo el trabajo duro no me servía para nada a mi, hasta que mi entrenador (El Nacho) me dijo, ''Chuyito el músculo tiene memoria, tú apenas tienes cuerpo de niño, tienes 17 años, tú cuerpo cuando se convierta en adulto vas a notar un cambio enorme y todo lo que llevas trabajado dará fruto''. . y así fue, cuando cumplí 19 años, me estire y aumente muchos kilos, me fui pa’ arriba. . A lo largo de la vida se atraviesan diferentes responsabilidades, te vas a vivir a otras ciudades, diferente escuela, novias, pero siempre hay un gimnasio cerca de tú casa, siempre hay un nuevo entrenador del que vas aprendiendo nuevos trucos, nuevas rutinas, siempre existe una manera de hacer las cosas cuando en verdad se quiere algo. . Me ha tomado 17 años de dedicación y trabajo duro para estar donde estoy, sin nada de trucos 💉💉 100% natural ¿y creen que estoy conforme? NO, siempre busco más.. . . Nunca te conformes con lo que tienes, siempre busca nuevos retos, nuevas metas y disfruta el camino.. . Espero que mi experiencia personal le sirva a uno que otro que lea esto, mi meta no es ser boxeador profesional, ni fisicoculturista, ni me creo el más fuerte del mundo, mis redes sociales las quiero utilizar para motivar a la gente a que haga ejercicio, que siempre existe una manera divertida de entrenar y que todos empezamos donde mismo, es cuestión de paciencia y no tirar la toalla en el camino. . Les dejo un tip: Disfruten el momento en el que están, disfruten su transformación ( por que un día la podrán contar con mucho orgullo todo lo que les costo estar donde están) disfruten el sacrificio, el trabajo duro y siempre sean positivos no se desanimen que todo se puede lograr si le echan ganas. . ANIMO RAZA! SIN LLORAR.. DEJAME UNOS ⚡️⚡️ si quieres que continúe con mis historias