Sebastián Rulli confiesa que perdió un bebé: ¿cómo fue la dolorosa experiencia?

Sebastián Rulli es de los galanazos de las telenovelas que más suspiros arranca entre sus admiradoras, y a pesar de que lo vemos mayormente sonriendo y disfrutando del amor junto a su novia, Angelique Boyer, el actor confesó que hace varios años vivió un momento muy doloroso.

El argentino concedió una entrevista al programa de televisión “La última y nos vamos“, y allí abrió su corazón, y recordó que cuando estaba casado con la conductora de televisión Cecilia Galliano, tuvo que hacer frente a la pérdida de su bebé.

“Yo quería tener una familia y Cecilia también, entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado… Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil”,dijo el galán de 44 años.

Rulli reveló que eso los afectó mucho a ambos, pero especialmente a su entonces mujer, con quien estuvo casado entre el 2007 y el 2011.

“Fue muy difícil, sobre todo para ella. Y yo le dije ‘ya no’, esto de tener que ver la hora, el día… sinceramente lastima mucho la relación, y bueno dijimos ‘ya basta’ y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara”, agregó el argentino, revelando que en ese momento fue engendrado con éxito su único hijo, Santi, de 10 años.

El protagonista de la serie de televisión El Dragón, confesó que ese fue el mejor momento de su vida y no duda en afirmar que la paternidad también ha sido la mejor experiencia que ha podido vivir.

“Ahí mi vida cambió. Fue la sensación más fuerte que uno puede sentir”, comentó Rulli, tras recordar el momento en que nació su hijito.

“Santi para mí es mi responsabilidad más grande …Espero ser el mejor papá”, dijo el también protagonista de la telenovela Teresa.

Y al hablar sobre cómo se comporta como papá, Rulli se echó flores y aseguró que trata de darle libertad a su hijito, pero se pone siempre él como referente de comportamiento.

“Creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser. Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones”.

Aunque el matrimonio con la madre de su primogénito no funcionó, el actor lleva casi seis años disfrutando del amor, al lado de la guapa Angelique Boyer, con quien conforma una de las parejitas más bellas y envidiadas del mundo del espectáculo.