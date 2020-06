Rashel Díaz confiesa que fue víctima de infidelidad: ¿cómo pasó?

Muchos pensarían que las estrellas de la farándula tienen todo bajo control, pero gracias a algunas de ellas que por su valentía y su solidaridad de poder ayudar a los demás con su propia experiencia, nos han dejado saber que son de carne y hueso, con debilidades, temores, miedos, inseguridades, entre otras cosas.

Tal es el caso de Rashel Díaz que a través de su vivencia personal se sinceró y compartió una publicación que definitivamente va a ayudar a parejas que se encuentran con problemas en su relación, tal vez con crisis muy fuertes o a punto de romperse.

Debido a los errores que la presentadora de “Un nuevo día” cometió en el pasado y en su caso específico fueron los celos su punto débil, obviamente por la traición que una de sus exparejas cometió con ella, y que le produjo inseguridad en sí misma, es que ella a ha podido edificar de una forma muy sólida una relación sensata, reflexiva y fuerte con su actual pareja Carlos García.

La cubana compartió su vivencia y experiencia personal junto a su esposo en una agradable conversación con el consejero José Marroquín y de una forma directa y sincera Rashel abrió su corazón y contó que para llegar a la felicidad que existe ahora en su actual relación no le fue fácil ya que le quedaron huellas de los engaños vividos con sus anteriores parejas, así que les tocó trabajar mucho al respecto.

“Yo he vivido la infidelidad, entonces al principio yo era celosa, me sentía muy insegura, y no tenía nada que ver con Carlos porque él es un hombre que siempre me ha hecho sentir cuidada, siempre me ha hecho sentir que soy la persona más importante de su vida”, confesó Díaz.

Temerosa de que los fantasmas de su pasado volvieran a ella y la hicieran sentirse de nuevo engañada fue lo que tuvo que trabajar conscientemente y con mucha voluntad al comienzo de su relación sentimental con Carlos.

“Al principio yo le dije ‘amor, yo tengo este problema por esto y por esto’, le conté la verdad desde el día uno, ‘yo sé que no eres tú, comprendo que es algo mío'”, puntualizó una de los bellos rostros del programa de televisión, a su amado.

Obviamente se necesito tiempo y la comprensión, entendimiento y el diálogo lograron dominar esa situación y otras propias de las parejas y pudieron felizmente salir adelante.

“Una vez que los dos comprendimos que esa era la fórmula, no de quién gana y tiene la razón, sino que el único que tiene la razón es quien nos unió, que es el Señor, todo ha cambiado, no hay un problema que no tenga solución”, subrayó la presentadora.