Lo que debes saber sobre la próxima temporada de la serie Stranger Things

La serie consentida del gigante de Streaming Netflix, Stranger Things, regresará a las pantallas para una cuarta temporada, aunque la producción se encuentre actualmente pausada debido a la pandemia de Coronavirus.

Desde su inicio en julio del año 2016, la serie de los chicos inspirada en los clásicos de culto de los años 80, se ha mantenido sólida en las preferencias de la audiencia convirtiéndose en un referente de la cultura pop contemporánea.

Luego de una cantidad de pistas en las redes sociales, Netflix confirmó el 30 de Septiembre del 2019, que Stranger Things en efecto sería renovada para una cuarta temporada.

#StrangerThings has been renewed for a fourth season!!

Additionally, series creators and showrunners The Duffer Brothers have signed a multi-year film and series overall deal with Netflix! pic.twitter.com/29qCJpOzSk

— See What’s Next (@seewhatsnext) September 30, 2019