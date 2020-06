Programación de ‘Un Nuevo Día’: Semana del 15 al 19 de Junio

View this post on Instagram

Acting makes me happy.♥️ Muy pronto, Alicia García en Enemigo Intimo 2 por Telemundo. ¿Que creen que está pasando aquí? ¿Que foto les gusta más? —-. Atuar me deixa feliz. ♥ ️ Em breve, Alicia García no Enemigo Intimo 2 no Telemundo. O que você acha que está acontecendo aqui? Qual foto você mais gosta? #elyfertorres #enemigointimo #actress