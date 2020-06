¿Cennet y Selim de la telenovela “Cennet” son pareja en la vida real?

S

iempre que vemos una telenovela en televisión nos preguntamos si sus protagonistas son pareja en la vida real o no. Como ya pasó en “Amor Eterno” y ya contamos en Ahora Mismo, Nihan (Neslihan Atagül) y Kemal (Burak Özçivit) no son esposos más allá de la pequeña pantalla.

A veces, la química que existe entre los personajes es tan fuerte que pensamos que debe tener una explicación. Simplemente se trata de que son actores muy profesionales, con mucha experiencia a sus espaldas. Por algún motivo sus telenovelas han triunfado en tantos países y han generado tantos fans.

En Estados Unidos, el fenómeno “Cennet” también ha tenido mucho éxito. En datos de miércoles, según Rating Televisa Azteca, la telenovela turca “Cennet”, emitida por Telemundo, llegó a los 1,3 millones de espectadores. No tan lejos de los 1,9 millones de “Te doy la vida” de Univisión.

Hoy, desde Ahora Mismo, nos hemos preguntado si los dos grandes protagonistas de “Cennet” son pareja en la vida real o no. Queremos conocer los detalles.

¿Cennet y Selim estan casados en la vida real?

Desafortunadamente, los actores Almila Ada (Cennet) y Berk Atan (Selim) no son pareja en la vida real. No se conocen muchos detalles sobre sus vidas privadas, pero gracias a sus cuentas personales de Instagram sabemos que no están juntos.

Más reservado es Berk Atan, a quien no se le conoce novia por el momento. En su cuenta de Instagram suele aparecer solo en las fotografías. Tampoco duda en mostrar sus encantos para deleite de sus seguidores.

Alguna cosa más sí sabemos sobre ella, sobre Almila Ada. También es muy recelosa de su vida privada, pero en redes pudimos comprobar que su ex pareja es un apuesto galán turco, de nombre Paul Volkan Sevdik. Este hombre, por eso, formaría parte de su pasado si nos fijamos en sus fotografías más recientes.

Prácticamente no hay información sobre quién es el actual novio de Almila Ada, pero gracias a su cuenta personal de Instagram sabemos que actualmente lleva más de un año con su nueva pareja, con quien ha pasado toda la cuarentena estos meses. En su foto más reciente, que data del 23 de marzo, le dedica este bello mensaje:

“Mi amor, familia, mejor amigo, mi compañero de rock y de cuarentena. Amor hasta el infinito. #felizprimeraniversario”

También existe otra fotografía de los dos juntos. En este caso, la imagen es del 25 de noviembre de 2019. Se les puede ver a ambos con las manos juntas y Almila lo mira con ojos de felicidad. Eso sí, no tenemos ninguna pista de cómo se llama su actual novio.