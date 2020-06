El regional mexicano, de luto. Muere músico a los 30 años. ¿Quién es?

El género del Regional Mexicano se levantó ayer con una triste noticia. Uno de los componentes de La Séptima Banda, Armando Cardona Sánchez, falleció a los 30 años a causa de las complicaciones que le generó el coronavirus.

Conocido como “Armandito”, el especialista en armonías se encontraba hospitalizado en Guamuchil Sinaloa. Tras unos días con muy mala salud, que iba empeorando paulatinamente, finalmente el músico no se pudo recuperar.

Muestras de condolencias desde el Regional Mexicano

Unos de los primeros en reaccionar fueron el resto de integrantes de La Séptima Banda, que publicaron un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram:

Con la triste noticia de que ha partido al cielo un gran compañero, un hermano, una persona que indudablemente nos dejó un gran vacío… Te vamos a extrañar cada día, las giras ya no serán lo mismo sin ti, y ten por seguro que vamos a pensar en ti en cada momento🙏 Nos acompañarás en cada tocada de eso estamos seguros, que Dios te tenga en su santa gloria, fuiste sin duda un gran músico, y una gran persona… Siempre fuiste muy alegre y así es como te vamos a recordar. De parte de todo el equipo de La Septima Banda queremos darles esta noticia… Descansa en paz Armandito❤

Como informa Bandamax, también otros músicos del Regional Mexicano quisieron sumarse al luto. Samuel de El Recodo quiso mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram:

La verdad aún no lo creo que mala noticia, Compa Armandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo mis más sinceras condolencias para toda su familia y mis compás de @laseptimabanda .. estamos viviendo tiempos muy muy difíciles es una tristeza lo que estamos viviendo hoy en día tantas personas tantos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo entero … no cabe duda que la vida nos da un ejemplo que somos tan vulnerables que pareciera que no somos nada … Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide hasta pronto Compa armandito Dios lo tenga en su Santa gloria 🙏🏼😭

Por su parte, Jorge Alberto López de “El Recodo” escribió: “No puedo creer esta terrible noticia, nuestro gran y grande camarada el Compa Armandito. En paz descanse. Tan alegre y muy vacilador, además muy buen ser humano. Te vamos a recordar siempre. Descanse en paz Armando Cardona Sánchez.”

El último adiós a Armando Cardona

Tal y como informa Tribuna México, miembros de La Séptima Banda, familiares y amigos quisieron despedirle como merecía: con música y cerveza. Su grupo quiso compartir este vídeo en Instagram, que ya ha alcanzado las 63.000 reproducciones en tan sólo tres horas.

Otros vídeos del funeral muestran cómo algunos de sus más allegados se abrazaron al féretro y colocaron sus cervezas encima de su tumba para homenajearle.