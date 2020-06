Angelina Jolie rompe su silencio tras 4 años. ¿Por qué se separó de Brad Pitt?

Una de las parejas más carismáticas de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie (popularmente conocida como “Brangelina”) rompió en el año 2016, tras más de 11 años de relación. Ambos habían iniciado su romance durante el rodaje de “Sr. y Sra. Smith” en 2005. Después de casarse en 2014, dos años después decidieron romper su vínculo. En total tuvieron seis hijos (tres de los cuales adoptados): Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los mellizos Knox y Vivienne (11).

La revista Vanity Fair, tras la ruptura, explicaba los primeros rumores sobre la separación:

En una entrevista concedida a la Revista GQ en 2017, el popular actor de películas como “Seven” o “El club de la lucha” confesó por primera vez que el alcoholismo llegó a ser un problema para su salud y, en consecuencia, en sus relaciones personales:

“Bebía mucho. Se convirtió en un problema. Estoy realmente feliz de que haya pasado medio año (sin beber) [en 2017], lo cual es agridulce (por lo ocurrido), pero vuelvo a tener el control de mis acciones”

Pitt, que se encuentra plenamente recuperado de su adicción, explicó que durante ese oscuro periodo de su vida había podido sacar algunas lecciones de vida muy valiosas:

“Para mí este periodo ha consistido en reparar en mis debilidades y mis fracasos, y asumirlos. Sé que soy un privilegiado y, a pesar de ello, he gastado mi tiempo en buscar objetivos vacíos.”

Cuatro años han tenido que pasar para que Angelina Jolie por fin explicara por qué habían tomado la decisión de separar sus caminos. Por cierto, esta confesión llega en un momento en el que ambos tienen una buena relación, después de haber tenido disputas judiciales por la custodia de sus hijos.

Jolie, en una entrevista para Vogue India en que muestra su lado más solidario, también explica cuáles fueron los motivos reales del fin de su matrimonio. La desunión que se estaba produciendo en la familia fue la clave:

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en su recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”

New #Vogue interview about her work with @Refugees, her adopting journey of three of her kids and her split from Brad Pitt, which was for the wellbeing of her family – https://t.co/vuC88bKyC2 #angelinajolie #UNHCR #WorldRefugeeDay #angiejolie #bradpitt pic.twitter.com/6it5FHGyvC

— Angelina Jolie (@AngieJolieWeb) June 20, 2020