Mayele Caldera revela el terrible error que cometió y que le está costando la vida: VIDEO

View this post on Instagram

Para que no conocen mi historia los invito a verla …. A veces tomar una decisión y no saber si Es la Correcta ni el como, el donde, con quien , solo se que lo único que quiero es sentirme bien . Ayer prendí una velita me encomendé a Dios de nuevo , porque Mi cuerpo regreso a esa sensación que tuve hace más de año , cada día me está demostrando más que se comerio@un nefasto error que me está costando mi vida , mi paz y mi tranquilidad. Es horrible no quiero seguir sintiéndola y que crezca…Comparto estas lagrimas porque exploté, solo quiero continuar con mi vida . SER FELIZ. Siento que estoy en una lucha , una guerra , mi cuerpo está alerta 24/7 no para así medite haga lo que sea esto está ahí sumándole a todo lo que nos está pasando …Y bueno no saben algún día les contaré que estoy haciendo porque si desde que tuve mi segunda oportunidad de estar en este plano terrenal me disfruto y trato de vacilarme todo lo MALO que me ha pasado y bueno también hay sus cosas buenas pero sin SALUD NO HAY NADA ,No me deja avanzar . Estoy cansada de la misma queja todo el tiempo , ya odio escucharme , aunque se que mi cuerpo grita porque me necesita que actúe. Hoy un día importante ya mi corazón está gritando que actúe y resuelva y tome la decisión ..y bueno ya estoy buscando opciones y es difícil otro país y recién llegada que saben lo que eso implica. Lo podré hacer pronto o no .. no se … Solo pido a Dios y mis ángeles que no me abandonen ❤️ Ya basta , estoy cansada ….y quiero JUSTICIA