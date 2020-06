Asesinan al cantante Huey: ¿cómo murió el famoso rapero?

Huey, el rapero de la ciudad de St. Louis detrás de la canción “Pop, Lock & Drop it”, fue asesinado a tiros en St. Louis a la edad de 31 años, este 25 de junio. Su verdadero nombre era Lawrence Franks Jr., pero durante su carrera, Huey también fue conocido como Baby Huey.

La muerte de Huey fue confirmada a través de Twitter por la reconocida personalidad de medios de St. Louis, Blanco Tarantino.

“Huey, nativo de San Louis, mejor conocido por su sencillo clásico Pop Lock & Drop It, fue asesinado a tiros esta noche y se esperaba que filmara un video este sábado”, comentó en su red social Tarantino.

Huey es ampliamente recordado por su éxito del 2007 “Pop, Lock & Drop it”, que fue lanzado hace ya 12 años. Huey ya había firmado con Jive Records. Al rapero le sobrevive su hija de 13 años.

Huey fue asesinado a tiros en el vecindario de Kinloch, de donde provenía, y considerado “la comunidad afroamericana más antigua que se incorporará en el estado de Missouri”, según el sitio web de la ciudad.

Fox St. Louis informó que Huey fue asesinado en la cuadra 8100 de Martin Luther King Boulevard, cerca de Marble Avenue, en la sección Kinloch del condado de St. Louis. Huey era originario de Kinloch.

Según una publicación en su página de Instagram, Huey debía grabar un video musical el 27 de junio.

En su perfil de Spotify, dice que Huey creció en Arlington Avenue en la ciudad.

La biografía cita las influencias de Huey de compañeros raperos sureños como Nelly y Chingy. La carrera de Huey realmente despegó cuando su hermano mayor puso al “veterano de la música” y la tía de la pareja Angela Richardson junto con su hermano.

En el 2006, Mickey “MeMpHiTz” Wright firmó a Huey con Jive Records. Richardson fue acreditado en un artículo de Riverfront Times por asegurar a su sobrino un buen contrato con ese sello discográfico.

La exitosa canción de Huey apareció en su álbum de 2007 Notework Paper, que alcanzó su punto máximo en 26 en las listas de Billboard de EE.UU.

Huey ya había sobrevivido a un tiroteo en automóvil en mayo del 2009.

En aquel entonces Huey salió ileso después de un ataque armado que mató a tres de sus amigos en St. Louis, informó The Riverfront Times. El grupo acababa de llegar de un concierto de Yo Gotti cuando ocurrió el tiroteo. Huey le dijo al periódico en agosto de 2010: “Realmente no sé qué pasó o por qué sucedió. Básicamente estuvimos en el club y lo pasamos de maravilla. Sin problemas, sin altercados, sin nada. Una vez que nos fuimos, los disparos salieron a la luz. Estábamos justo detrás de ellos. Fue infernalmente ruidoso. Afortunadamente, mi auto no recibió un disparo”.



Huey agregó que no sabía si él era el blanco previsto del tiroteo. La noche después del ataque, Huey debía abrir una presentación de Nelly en St. Louis. Los promotores del concierto cancelaron la actuación de Huey debido a las preocupaciones de que aquellos involucrados en el tiroteo en el drive-by pudieran volver a atacar.

Durante la misma entrevista, Huey le contó a The Riverfront Times sobre cómo su dura educación se reflejó en su música: “Siempre rapeo sobre mi vida. Ya sean recuerdos o cosas que están sucediendo hoy, eso es una gran parte de mi música. Una de las mejores cosas que puedo hacer es decir la verdad. Por supuesto, podría mentir sobre algunas cosas solo para darles a las personas algo que quieren escuchar, pero hoy en día quieren escuchar la vida real. Eso es lo que trato de hacer”.



En julio de 2007, Huey estuvo involucrado en una “guerra de palabras” con Nelly, según The Riverfront Times. Durante esa discusión, Huey lanzó una canción titulada “Down Down Baby”. La canción de represalia de Nelly fue “Cut it Out”. El artículo de MTV decía que la pelea comenzó cuando Huey se negó a aparecer en una canción de Nelly.

El lanzamiento más reciente de Huey fue su mixtape en mayo de 2014, “Proyecto H”. Su sencillo principal más reciente fue “Smile & Wave” del 2010. Esa canción apareció en el álbum de Huey 2010, Redemption. El álbum no pudo brillar.

