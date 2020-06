Hija de Arturo Carmona revela como es la mujer para su papá. ¿crees que eres la ideal?

Quien no quisiera tener una hija como la de Arturo Carmona, quien a través de sus palabras se ve que adora a su progenitor y desea lo mejor para él en todos los aspectos, así lo dejó ver en una sesión de preguntas y respuestas que realizó en sus redes.

Cuando a Melenie Carmona, hija también de Alicia Villarreal se le preguntó si le gustaría ver a su papá casado, la joven respondió afirmativamente, de manera concreta y sin tapujos ratificando lo que piensa de su padre al desearle la mejor mujer del mundo que merezca formar parte de la vida del actor.

“La verdad es que sí. Digo, no cualquier mujer se merece un hombre como mi papá entonces tiene que echarle ganas mi papá para encontrar una mujer que en verdad lo merezca”, afirmó a la chica.

Otra pregunta que estuvo en el tintero y que muchas veces le han hecho a Melenie ha sido si alguna vez deseo tener una hermanita.

“Me gusta ser la única niña, digo, crecí con mis dos primeras que literalmente son mis hermanas, pero no, no me gustaría, gracias”, respondió la rubia de ojos verdes.

La jovencita de rostro angelical, y quien tiene una relación sentimental con el jugador de fútbol Patrick Ogama Vendrechovski, presume su belleza a través de las redes sociales, algo que enorgullece mucho a su padre, aunque de vez en cuando le llame la atención con mucho amor.

“¡Hermosa mi princesa! TE AMO OYEMEEE… ¡Pero tápate!”, escribió con ternura su papá.

Lo más probable es que la chica de 21 años sueña con ser esposa y formar una linda familia porque cuando surgió la pregunta que si quería casarse y tener hijos, ella respondió con toda la sinceridad: “¡Obvio!”

Cabe destacar que uno de los noviazgos más sonados que tuvo el atractivo actor mexicano fue precisamente con la protagonista de la telenovela “La doña”, Arecely Arámbula, y a pesar de que el histrión y la estrella de las telenovelas vivieron un romance muy publicitado y del cual muchos llegaron a pensar que terminaría en boda finalmente las cosas no funcionaron.

En una reciente entrevista con el programa de televisión Ventaneando, Carmona recordó aquella relación ocurrida hace ya casi 10 años y reveló algunos detalles de como vivió esa época y lo que para él significó “La Chule”.

“Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre más adelante y, obviamente, cuando estoy sentimentalmente con alguien pues… ya te respondí lo que querías saber”, expresó el actor.

“No juego a pasar el rato nada más. Por ahí dicen que, si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100 por ciento”, añadió el mexicano.

