Gerardo Ortiz: En los primeros lugares con su tema OTRA BORRACHERA ¿A dónde llegó?

Gerardo Ortiz se ha catapultado en una institución de la música latina convirtiéndose en el solista masculino con más números uno en los 25 años del chart “Regional Mexican Airplay” de la prestigiosa revista Billboard. El día de hoy su exitoso sencillo “Otra Borrachera” escala a la posición #1 de esta misma lista, afirmando un triunfo más en su carrera.

Después de alcanzar el #1 en la lista “Popular” de “Monitor Latino” México el tema de la autoría de Rubén Salazar sigue revolucionando el mundo digital con más de 10 millones de vistas en el canal oficial de Ortiz en Youtube. El segundo y actual sencillo del álbum, “Otra Borrachera” es una rítmica balada adornada del peculiar sonido de banda que a Ortiz se le ha distinguido desde siempre y como bonus track agregó la versión mariachi de este tema.

Su exitoso álbum, “Más Caro Que Ayer” (9º álbum de estudio) se lanzó en Febrero del 2020 y debutó número 1 en el chart “Música Mexicana” de Apple Music. Dicha producción contiene 13 corridos y 5 canciones inéditas. Su primer sencillo titulado “Más Caro Que Ayer” alcanzó los primeros lugares de popularidad y cuenta con más de 17 millones de vistas en Youtube.

En la actualidad Gerardo Ortiz sigue destacando entre los favoritos de su género y como ejemplo su más reciente lanzamiento “Por Siempre Manuel” en colaboración con Virlán García ya sobrepaso 1 millón de vistas en Youtube.

Escucha Otra Borrachera y mira el video aquí:

Gerardo Ortiz – Otra Borrachera (Versión Banda – Official Video)

Letra:
Otra borrachera más
¿Pa' qué me hago tonto?
Si no he podido olvidarte
Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes
¿Cómo le hago pa' olvidarte y de mi vida alejarte?
Tal vez a ti te da igual

Anoche tomando te llamé para escucharte
Y tú me colgaste y más me llegó el coraje
Te empeñas en ignorarme, ¿qué ganas con lastimarme?

Otra borrachera más
Y me está gustando, sólo así logro extrañarte
Después bueno y sano, me arrepiento al instante
Porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme
Pa' poder justificarme

Y aquí sigo amanecido y no te olvido
¡Ahí nomás!

Ya te traté de olvidar
Nada es imposible y a esto si le encuentro el "pero"
Aunque me hago daño me perderé en los excesos
Del alcohol pa' estarte viendo, encontré un mal remedio

Otra borrachera más
Y me está gustando, sólo así logro extrañarte
Después bueno y sano, me arrepiento al instante
Porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme
Pa' poder justificarme

Sobre Gerardo Ortiz

También conocido como «El rey de los corridos», Gerardo Ortíz es un cantante y compositor estadounidense de música regional mexicana, especializado en los estilos de banda, norteño, norteño-banda, sierreño, sierreño-banda y mariachi. Es especialmente famoso por sus corridos progresivos.

En 2010 logró una nominación para los Grammy Awards 2011 En la categoría de Mejor Álbum Norteño por su álbum debut Ni hoy ni mañana. En 2013 resultó ganador de 4 Premios Billboard de la música mexicana en las categorías de Artista Masculino Del Año, Disco Norteño Del Año, Artista Norteño Del Año y Artista Del Año en temas.​

Su sencillo «Dámaso», de su álbum El primer ministro, ha sido uno de sus grandes éxitos, logrando una cifra de más de 115 millones de reproducciones en YouTube.​

En julio de 2016 fue detenido por la policía federal en el Aeropuerto de Guadalajara, capital de jalisco, tras llegar en un avión procedente de Culiacán, (Sinaloa)​ “Apología del Delito” de homicidio, al publicar el video en You Tube en la grabación de “Fuiste Mía” en el que aparece interrogando y quemando a su pareja ficticia por serle infiel.​ logró esquivar la prisión con una multa de 50 mil pesos (2700 dólares) sin embargo algunos medios de comunicación consideran que el hecho de que se persiga por primera vez con cárcel esta falta ha supuesto una advertencia para él y sus compañeros.