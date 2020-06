Frida Sofía ahora le exige a Alejandra Guzmán que le devuelva un regalo: ¿de qué se trata?

A pesar de que Alejandra Guzmán sigue pidiéndole a Dios y a la vida que su hija Frida Sofía escuche su llamado para hacer las paces y que limpie su corazón de tanto rencor, todo parece indicar que la jovencita no tiene la más mínima intención de caminar por esa ruta, y al contrario, sigue poniendo muros con respecto a su madre.

La hija de la Reina de corazones, quien ha atacado fuertemente a la cantante en los últimos meses, con todo tipo de ofensas, reclamos y calificativos, esta vez volvió a enfrentar a su madre, por cuenta de un objeto preciado que asegura que la artista tiene y exige que se lo entregue.

Frida Sofía está solicitando a su madre que le devuelva un piano que le regaló la madre de su papá, Estela Moctezuma, cuando era niña.

La denuncia fue hecha por People en español, medio que afirmó que además de ser un regalo de su abuela, para Frida el piano tiene un valor todavía mayor, pues el instrumento fue propiedad del legenadario músico mexicano Agustín Lara.

Según el sitio en internet de la revista de celebridades, la hija única de la intéprete de “Hacer el amor con otro” reclama que el piano permanece en casa de la Guzman en México. Incluso en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la GUzmán dijo: “Se lo dieron a Frida y aquí se lo guardo”.

“No sé cómo lo consiguió”, fue el reclamo que Frida Sofíá hizo en una comunicación con sus fans en Internte, donde se refirió al querido detalles. “Es básicamente una pieza de museo pero está en México y lo quiero de regreso. Es un piano muy viejo barroco, pulido a mano, una obra de arte”.

Hasta el momento la hija de Silvia Pinal, quien está pasando la cuarentena del COVID-19 junto a su hermano, su sobrino y su cuñada en su casa de Huatulco, en México, no s eha referido a la nueva acusación de su primogénita.

Recientemente habló sobre la pelea con Frida Sofía y dijo: “Yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo ella tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”.

La Guzmán respondió por su ausencia en la vida de su hija y dijo: “He cometido errores, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, que la gente no se pa que he tenido errores y los he tenido, pero he tenido que recuperarme, revisarme… ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en su celular. Traté de hablar en su cumpleaños, pero lo único que recibí fueron insultos”.

Frida Sofía por su parte insistió en un video en sus redes que su madre nunca fue una mujer responsable con ella.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca (drogada), y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, dijo la joven.