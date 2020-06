[FOTOS] Kylie Jenner posa en lencería atrevida con su nuevo “look” de rubia

Kylie Jenner busca seguir expandiendo su gran línea de cosméticos y este viernes sacará al mercado un colección de maquillaje totalmente nueva junto a su hermana Kendall. Quizás es por eso que en estos últimos días se la ha visto mucho más activa en Instagram.

En una fotografía colgada el miércoles, la joven empresaria posó con un modelo de lencería Gucci. Rápidamente, la imagen se volvió viral y la gran mayoría de sus fans aplaudieron su nuevo “look” de rubia.

Las fotografías rápidamente se llenaron de “likes”, con una con más de 8 millones y otra con más de 11 millones.

Como informa Hola México, su nueva imagen era temporal. Se trataba de una peluca, ya que al día siguiente apareció junto con Kendall Jenner con una melena castaña.

Hace un mes, la Revista Forbes destapó que Kylie Jenner había mentido descaradamente sobre su patrimonio, maquillando sus cuentas para mostrar que era más rica de lo que realmente era. En consecuencia, la publicación decidió vetarla de su lista y no considerarla como “multimillonaria”.

Ante estas acusaciones, Jenner se defendió con el siguiente tuit:

“Pensé que este era un sitio web con buena reputación. Todo lo que veo son afirmaciones inexactas y suposiciones que no han sido probadas. Nunca he pedido ningún título ni he mentido para conseguirlo. Punto”

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020