Daniel Arenas reaparece y hace confesión sobre la cuarentena

Daniel Arenas, como todos los que estamos viviendo este difícil momento por causa del COVID-19, se encuentra confinado en su casa siguiendo las medidas sanitarias para poder erradicar este terrible virus, según lo dio a conocer People en Español.

El actor reveló que se encuentra pasando la cuarentena sin compañía alguna y aunque confesó que: “Yo soy muy solitario”, reconoce que no hay punto de comparación en querer encerrarse en su casa mientras no está en grabaciones a tener que estar solo por meses sin tener contacto con nadie o poder salir, así lo dejó saber en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

“La experiencia de vivir esto solo es totalmente diferente a quienes están, gracias a Dios, o con su pareja o con la familia o con los papás o con los hijos […]. Esto solo es otro cuento”, expresó el colombiano.

“La mente te juega cosas inimaginables. Yo he pasado por la etapa de no querer saber de nadie, de no querer hablar con nadie. Dejé de seguir todo lo que sea noticia, hasta de chismes, de todo”, puntualizó el intérprete.

A pesar de que el protagonista de la exitosa telenovela “Corazón Indomable” ha pasado duros instantes en este aislamiento social reveló que realmente se ha sentido acompañado en medio de la soledad.

“No me he sentido solo la verdad”, subrayó. “Puede sonar muy frase de cajón, pero pues mi Dios me ha acompañado todo este tiempo y mi Dios se manifiesta de unas formas bellísimas, cada vez que salgo al balcón y siento el viento, siento los pajaritos cantando, siento el sonido del mar… El mismo olor del lugar donde estoy pues me siento acompañado”, afirmó el artista de 42 años.

Sin embargo, Arenas declaró que está compleja situación impuesta por el coronavirus le ha dejado una gran enseñanza en su vida.

“Ha sido una gran experiencia para crecer, para mirar hacia adentro, para replantearse cosas y espero que todo el mundo esté como en las mismas, queriendo encontrar cosas nuevas con toda esta experiencia”, señaló el histrión, quién también reveló las reglas que debe seguir.

“Donde estoy han sido bastante estrictos y no puede salir ni entrar nadie a mi casa, solamente tengo un día a la semana para salir única y exclusivamente a hacer mercado”, compartió el actor.

Pero ajeno a todo el colombiano se siente bendecido, porque, aunque no tiene a su familia junto a él sabe que se encuentran todos bien.

“Me siento muy bendecido porque yo estoy bien, estoy a salvo, no tengo la necesidad que tienen muchísimas personas de salir, mi familia también está bien, cada quien en su momento y viviendo lo que tienen que vivir, pero en medio de todo sanos y resguardados”, afirmó el protagonista de la telenovela “La gata”.