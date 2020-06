Noticias de Reinas -Junio 24: Alicia Machado cambió de look tras la pandemia

Alicia Machado, al igual que muchas famosas, debieron esperar con una increíble paciencia a que las cosas volvieran a la normalidad, tras la crisis del coronavirus, para poder ponerse en manos de sus expertos en belleza.

La exreina, quien finalmente pudo visitar a su estilista personal para que le arreglara el pelo, quiso mostrar el resultado, que la puso a saltar de felicidad.

“Finalmente el primer paso ! #afterpandemiclook by @vividbdb Color after #pandemic by @jmstyle42 @maliciabyalicia @naturalszone #extmask @alfaparfusa #hairstyles #hairtransformation #hairtrends2020 @machadoaliciaoficial #actress #producer #aliciamachadomissuniverse96 Gracias a la vida ! #positivevibes”, fue el comentario con el que la estrella de televisión presumió de su nuevo estilo.

La Machado colgó un video en su cuenta de Instagram, donde apareció al lado de su amigo peluquero y colorista y enseño el trabajo que le hizo en su cabellera, que ahora luce más corta y más sedosa.

“Esta es la primera estapa, vienen más sorpresas, teníamos que quitarnos primero el color pandemia”, mencionó la reina latina, tras informar que se sometió también a un tratamiento de placenta hormonal.

La ex Miss Universo aprovechó de paso para hacerle publicidad a su amigo y hasta ofreció un descuento a aquellas mujeres que están en Miami y que andan ansiosas de tener un cambio de look.

“Por fin regresamos a nuestro salón 💇🏻‍♀️ de belleza ! Mi cabello lo necesitaba! Estamos abiertos con promociones de apertura @vividbdb gracias a mi querido @jmstyle42 somos expertos en #color #depilacion #manicure #pedicure #hairstyles 6301 Biscayne blvd MIAMI Florida for appointments: 786.536.9221 utiliza mi promo code 25% de descuento #AliciaMachadobeautysalon llámanos”, dijo la actriz.



Hace menos de dos semanas, la venezolana compartió con sus fans una enorme felicidad, tras haber podido visitar por primera vez en meses un salón de uñas.

“Por fin! Después de tres meses, una tragedia Para Una Ex #MissUniverse”, comentó la exreina de belleza al presentar su publicación. Y a pesar de que la palabra “tragedia” puede sonar demasiado grande para un asunto como el arreglo de pies, Alicia solo recogió el sentir de muchas personas que han aprendido en medio de la cuarentena a extrañar pequeños detalles como el arreglo que prestan las artistas de los salones de uñas.



Miss Universe 1996 – Alicia Machado (VENEZUELA)Miss Venezuela-Universe 1996 – Alicia Machado 2008-01-27T00:58:07Z

“😜😂😂 Aquí vengo con las Chinitas De #vietnam Que cerrando, muy lindas aceptaron hacerme el #pedicure👣 Gracias… Bonita tarde y Porfa, Qué Color me pongo?? Déja tu recomendación”, fue la frase con la que la ex Miss Venezuela remató su comentario.



