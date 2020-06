Aislinn Derbez revela los terribles momentos que vivió después de dar a luz a su hija

Desde que Aislinn Derbez se convirtió en madre de la pequeña Kailani, quien hace unas semanas cumplió sus dos añitos de vida, la actriz mexicana no para de presumir en redes sociales lo feliz que está en su rol de madre.

La hija de Eugenio Derbez a confesado una y otra vez y en diferentes medios de comunicación que su pequeña le cambió la vida por completo a la vez que le ha hecho conocer muchas facetas de su propio ser que antes no conocía o no comprendía.

Pero más allá de la enorme felicidad que Kailani le ha traído a la estrella de la serie de televisión de Neflix “La casa de las flores” como todo en la vida también a veces hay cosas por las que hay que pagar un precio.

La hija de uno de los actores latinos más solicitados de Hollywwod reveló que en medio de su felicidad por el nacimiento de su hija debió atravesar por varios momentos complicados que incluso la llegaron a afectar emocionalmente y le costó mucho tiempo recuperar su figura.

En concreto Aislinn dijo: “Por ejemplo es mi postparto las hormonas no me ayudaron, entonces se me subieron durísimo, por eso no podía bajar de peso, por eso me sentía super mal anímicamente, me sentía muy mal de carácter, fueron unos meses muy duros, fue casi todo el primer año, entonces imagínate, me desconocía, yo decía porque tengo tan mal carácter, yo no era así, hasta mi papá me decía pero si tú eres todo el tiempo alegre, te reías”, confesó la artista en las revelaciones que en diálogo hizo con el programa de televisión mexicano Ventaneando.

“Yo al ver a todas estas mujeres perfectas después de dar a luz y darme cuenta de que eso no me estaba pasando a mí, compararnos creo que es de las cosas que más nos hacen daño”, recalcó la estrella.

Aislinn también aprovechó para afirmar que se encuentra comprometida con la lucha contra el estereotipo de lo que debe ser una mujer bella.

“Como mujeres es lo más difícil que tenemos ahorita en nuestra sociedad y alcanzar esos estándares, porque son inalcanzables, son imposibles, son absurdos y es lo que vemos todo el tiempo en todos lados, en las revistas, en las redes sociales, en la televisión, en las películas”, aseguró la mexicana.

Las declaraciones de Aislinn surgen precisamente en el momento en que atraviesa por un momento difícil luego de que sorpresivamente anunciara su separación de Mauricio Ochmann con quien se casó hace 3 años.