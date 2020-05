¿Victoria Ruffo fue la causante de la separación de Derbez y su exmujer?: Vadhir revela la verdad

View this post on Instagram

¡AYUDAAAAAA!! Necesito recomendaciones de series infantiles. ¡¡¡Urgente!!!! Los que tenemos niños, sabemos que sí ni entretenemos a los chamacos, podemos enloquecer! Recomienden y pasen tips!! ¿Les late que platiquemos en vivo y me cuentan? Los espero en un Facebook Live desde mi casa, exclusivamente en la página de @dishlatino . HOY miércoles 6 de mayo a las 7 PM ET, 6 PM CT, 4 PM PT. / I need recommendations for kids’ programming, ASAP! Those of us who have kids know that if we don’t keep the kiddos entertained, they’ll drive us crazy! Recommend your favorite shows to watch with the kids and send me some tips! How about we chat live, and you tell me all about it? I’ll be waiting for you live on the @dishLATINO Facebook page TODAY May 6 at 7 PM ET, 6 PM CT, 4 PM PT.