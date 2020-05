Univision transmitirá “Se Agradece”, un concierto repleto de estrellas ¿Cómo verlo?

Univision, en colaboración con Televisa, presenta el especial “Se Agradece” para rendir homenaje a los héroes que todos los días se encargan de luchar contra la pandemia del COVID-19. La trasmisión de dos horas incluirá presentaciones musicales y mensajes especiales de celebridades, además de historias sobre trabajadores esenciales en el frente de la batalla.

¿Cuándo podremos disfrutar de “Se Agradece”?

El show, conducido por los populares Lili Estefan (“El Gordo y La Flaca”) y Alan Tacher (“Despierta América”) de Univision, se trasmitirá el sábado, 30 de mayo a las 8 p.m. Este/Pacífico, 7 p.m. Centro.

El especial será un homenaje a los médicos, enfermeros, agricultores, repartidores de supermercado, maestros y otros, y compartirá historias motivadoras sobre la lucha incesante contra la pandemia. “Se Agradece” también incluirá mensajes sobre la importancia de permanecer en casa y del distanciamiento social, enviados por las populares personalidades de Univision Rafael Araneda, Alejandra Espinoza, Raúl de Molina y otros.

¿Dónde se transmitirá “Se Agradece”?

“Se Agradece” se trasmitirá en vivo en la aplicación de Univision y Univision NOW.

Talento participante:

Siguiendo la tradición de unir a importantes artistas para llevar música a los hogares de las audiencias, “Se Agradece” cuenta con una lista estelar de artistas que incluye a: Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Banda el Recodo, Camila, Calibre 50, Carlos Vives, Carlos Rivera, CNCO, Cristian Castro, David Bisbal, Diego Torres, Gloria Trevi, Jesse & Joy, Juanes, Juan Luis Guerra, Los Tigres del Norte, Lucero, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Mon Laferte, Piso 21, Reik, Rosalía, Sebastián Yatra, Thalía, Timbiriche, Yuri y muchos más.

Sobre Univision:

