TOP 5 Videos de Famosos – 19 de Mayo, 2020

🔥🎬: #JenCarlosCanela en tacones y en la calle mojada 👠 🌧 👏 👉 ¿Porqué? 🤦🏻‍♂️ ¿Porqué pasan por el dolor de ponerse 👠 👠? Casi me parto los tobillos 🤣 ¡Caminando Hoy y Siempre con mi familia LGBT! No sé lo que es vivir con miradas de prejuicios que constantemente me hagan sentir mal por simplemente amar y vivir mi verdad Pero si tengo amistades y familiares que lo viven a diario y quedarme callado por el hecho de que no me afecte personalmente, no es una opción para mi. 🏳️‍🌈 ❤️💜🧡💛🤍💚💙 #loveesnuestroidioma #nadaquecurar