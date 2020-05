Murió Robert “Ford Rocky”: ¿de qué murió la estrella del hip-hop?

Robert “Ford Rocky”, el experiodista de Billboard y colaborador de Kurtis Blow, murió a los 70 años, según lo anunciaron su hijo, Robert Ford y Russell Simmons. La causa de la muerte de Ford no se ha hecho pública hasta el momento.

Simmons dijo en su publicación de Instagram, que Ford había sufrido diabetes durante su vida.

Ford comenzó a trabajar con la revista Billboard en la década de 1970 y se le atribuye la escritura del primer artículo importante sobre la cultura hip-hop. Ford destacó la pieza, “B-Beats Bombarding The Bronx: Mobile DJ Starts Something With Oldie R&B Disks”, de julio de 1978.

El artículo siguió las aventuras de Cool Herc y las fiestas que organizó. El reportaje concluyó con las líneas:

“Herc espera que algún día pueda producir un álbum B-beat completo con ‘Bongo Rock’ y otros números oscuros. Hasta entonces, planea seguir llenando los clubes y bailes que funcionan en El Bronx”.

Ford dejó la revista Billboard en 1979 para trabajar con Kurtis Blow en el primer éxito del hip-hop “Christmas Rappin”.

El escritor trabajó en la canción con otro ex empleado de la revista Billboard, J.B. Moore. Como resultado del éxito de la canción, Ford ayudó a Blow a conseguir un acuerdo con Mercury Records. Esto convirtió a Blow en el primer rapero en tener un importante contrato de grabación.

Luego Ford trabajó nuevamente con Blow, esta vez junto a Russell Simmons, J.B. Moore y Larry Smith en la exitosa canción “The Breaks”.

En la historia oral de diciembre de 2013 del video musical de Kurtis Blow, “Baloncesto”, titulado “Están jugando baloncesto”, J.B. Moore dijo que él y Ford cubrieron las listas de éxitos de Billboard. Se cita a Smith en el artículo diciendo: “Creo que Robert escribió el primer artículo sobre hip-hop para una publicación reconocida. Los dos sabíamos que iba a ser grande, podíamos olerlo”.

Más tarde se cita a Moore diciendo que Ford “sabía todo” sobre el baloncesto. Moore relató un momento en una sala de VFW en Indiana, donde los locales se sorprendieron de que Ford supiera más sobre los equipos de Indiana que ellos. Moore agregó: “Ford conocía océanos sobre los aros”.

Moore continuó diciendo que Blow y Ford se “separaron” antes de que se terminara el video. Moore dijo que sin las conexiones de Ford en la NBA, los productores no pudieron asegurar el metraje oficial para el video musical. Moore dijo que si el video hubiera tenido ese metraje, “habría sido un video clásico de todos los tiempos”.

En su homenaje de Instagram, Simmons se refirió a Ford como su “gurú”. Simmons dijo que Ford lo alentó a ser honesto a lo largo de su carrera y que solo tomara el 10 por ciento de sus artistas. Poco después de trabajar en “The Breaks”, Simmons se convirtió en el gerente de Kurtis Blow.

Simmons dijo en parte: “Cuando lo conocí, él trabajaba en la revista Billboard. Vivía en Queens y un día, encontró mi volante promocional para una fiesta de Hip Hop y me contactó para escribir la primera historia sobre rap y cómo fue un fenómeno de la campana. Me puso en la historia como “el promotor”. Esa fue la primera vez que vi mi nombre en algún lugar de los medios. Él creía en el Hip Hop y en mí”.

Simmons terminó su homenaje diciendo: “Adiós, mi amigo de toda la vida y mentor Robert Ford junior. Nos vemos de nuevo cuando seamos jóvenes y vibrantes de nuevo”.

Según el libro, The Men Behind Def Jam: The Radical Rise of Russell Simmons and Rick Rubin, de Alex Ogg, Ford conoció a Simmons por primera vez a través del hermano Joseph de Simmons. Ford había visto los carteles y calcomanías de Simmons en el metro de la ciudad de Nueva York. Ford vio a Joseph Simmons colocando uno de estos carteles e hizo la conexión.

El libro dice que fue Ford quien convenció a Blow para permitir que Simmons fuera su manager. La inclinación de Blow era que Ford fuera su gerente, ya que era Ford quien ya tenía las conexiones dentro de la industria de la música.

