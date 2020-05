¿Qué ver en TV? – Domingo 10 de mayo

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, mientras que Univision emitirá un programa especial por el Día de las Madres. Telemundo también transmitirá las películas “The Karate Kid”, “Monkey Kingdom” y “Stolen”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 7:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Por Ellas: Celebrando a las Madres

Los afamados presentadores Rafael Araneda, Chiquinquirá Delgado y Alejandra Espinoza serán los encargados de conducir el especial de Univision en honor a todas las madres hispanas en los Estados Unidos.

El programa incluirá actos musicales, entrevistas y muchas sorpresas conmovedoras, todo con un toque cultural particular y mucho amor. Además, oiremos de mamás en el mundo de la televisión y la música, mamás nuevas y futuras, y mamás que se adaptan a la nueva realidad en casa debido al COVID-19.

El especial de dos horas será transmitido por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

The Karate Kid

La película protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 “Karate Kid”. Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores.”

THE KARATE KID – Official Trailer (HD)Release Date: 11 June 2010 (United States) In Columbia Pictures' The Karate Kid, 12-year-old Dre Parker (Jaden Smith) could've been the most popular kid in Detroit, but his mother's (Taraji P. Henson) latest career move has landed him in China. Dre immediately falls for his classmate Mei Ying – and the feeling is mutual – but cultural differences make such a friendship impossible. Even worse, Dre's feelings make an enemy of the class bully, Cheng. In the land of kung fu, Dre knows only a little karate, and Cheng puts "the karate kid" on the floor with ease. With no friends in a strange land, Dre has nowhere to turn but maintenance man Mr. Han (Jackie Chan), who is secretly a master of kung fu. As Han teaches Dre that kung fu is not about punches and parries, but maturity and calm, Dre realizes that facing down the bullies will be the fight of his life. Genre: Action / Drama / Family Cast: Jackie Chan, Taraji P. Henson, Jaden Smith Director: Harald Zwart Screenplay By: Christopher Murphey Subscribe to Sony Pictures for more great content: http://bit.ly/SonyPicsSubscribe http://www.KarateKid-TheMovie.com/ #Sony #TheKarateKid #JadenSmith #JackieChan 2010-02-25T02:12:58.000Z

Monkey Kingdom

El documental de Disney, será transmitido por Telemundo a las 2:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Sigue de cerca a una familia de monos que se ven obligados a dejar el que siempre ha sido su hogar en una jungla de Asia.”

Disneynature's Monkey Kingdom – Official TrailerMonkey Kingdom (2015) In-Home Release Date: September 15, 2015 On Blu-ray: http://di.sn/6005B6X1H, Digital HD & Disney Movies Anywhere: http://di.sn/6008BHoln Synopsis: Life is an adventure for Maya, the clever and resourceful blonde-bobbed monkey in Monkey Kingdom, Disneynature’s new feature film set among ancient ruins in the storied jungles of South Asia. Maya’s world is forever changed when she welcomes her son, Kip, into her complicated extended family. Like all families, Maya’s has more than its share of colorful personalities – and she’s determined to give her son a leg up in the world. When their longtime home at Castle Rock is taken over by powerful neighboring monkeys, Maya's whole family retreats, and she uses her street smarts and ingenuity to uncover untapped resources amidst strange new creatures and unsettling surroundings. Ultimately, they will all have to work together to reclaim Castle Rock, where Maya can hopefully realize her dreams for her son’s future. For more on Monkey Kingdom, visit: Official Website: http://nature.disney.com/monkey-kingdom Facebook: Facebook.com/Disneynature Twitter: twitter.com/Disneynature Instagram: http://instagram.com/disneynature Tumblr: http://disneynature.tumblr.com 2014-04-11T15:55:33Z

Stolen

La película protagonizada por Nicolas Cage, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Will Montgomery (Nicolas Cage) es un veterano ladrón de bancos que, tras ser traicionado en un atraco, es condenado a 8 años de prisión. Cuando sale de la cárcel dedide dejar atrás su pasado criminal e intentar reconstruir su relación con su hija Allison. Pero, inesperadamente, Vincent (Josh Lucas), un antiguo compañero, secuestra a Allison y le exige a Will 10 millones de dólares a cambio de volver a verla con vida. Con sólo un día para conseguir el dinero, a Will sólo le queda confiar en su instinto y en su antigua compañera Riley (Malin Akerman) para dar un último gran golpe que le permita recuperar a su hija.”

CONTRARRELOJ – Tráiler españolMás cine en http://www.lashorasperdidas.com La historia está protagonizada por Will Montgomery (interpretado por Nicolas Cage), un experto ladrón que ha pasado ocho años entre rejas, después de que lo traicionaran en un golpe que salió mal. Al cumplir su condena, sale de la cárcel muy decidido a dejar atrás su pasado criminal y recuperar su relación con su hija, Alison Loeb (interpretada por Sami Gayle), de la que está totalmente distanciado. Sin embargo, tanto los antiguos compinches de Montgomery como el agente del FBI Tim Harlend (interpretado por Danny Huston) están convencidos de que Will escondió el botín del mencionado golpe (bonos por un valor total de 10 millones de dólares) antes de que lo sentenciaran a prisión. A fin de hacerse con el dinero, su antiguo cómplice, Vincent (interpretado por Josh Lucas), secuestra a Alison y exige el botín como rescate, escondiendo a la joven en un maletero insonorizado de un taxi, en pleno día de Mardi Gras, donde es prácticamente imposible que la encuentren. Montgomery no cuenta más que con un día para entregar el rescate de 10 millones de dólares pero, por mucho que no lo crean ni Vincent ni el FBI, lo cierto es que no tiene el dinero. A Montgomery no le queda más remedio que confiar en su instinto y volver a juntarse con otra antigua cómplice: la hermosa, sexy e inteligente Riley Jeffers (interpretada por Malin Akerman). Juntos, tendrán que conseguir dar otro golpe más para que Will pueda recuperar a su hija… antes de que sea demasiado tarde. Tráiler cedido por Aurum para su difusión como material promocional de la película. 2012-08-27T09:15:14Z

Sal y Pimienta

El programa de chismes conducido por Lourdes Stephen y Jomari Goyso, será transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

En la emisión de este domingo 10 de mayo, Sal y Pimienta honra a todas las madres con un programa especial que cuenta con una entrevista exclusiva con Alicia Machado, la disputa familiar de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, y una entrevista del actor César Evora en donde critica al gobierno de México.

LEE TAMBIÉN: Feliz Día de las Madres 2020: Mejores frases para compartir con mamá

LEE TAMBIÉN: Feliz Día de las Madres 2020: Las mejores imágenes para compartir