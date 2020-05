Niurka Marcos despotrica de Edith González

Niurka Marcos no deja de sorprender cuando sale sin piedad a hablar de alguien, y esta vez le toco el turno a Edith Gónzalez, que aunque ya no se encuentra entre nosotros, la cubana habló de la mala experiencia que vivió con ella en la telenovela “Salomé”.

Resulta que el productor de tan exitosa novela era el entonces marido de Niurka, Juan Osorio, y ella confesó que por respeto a él y a su trabajo fue que tuvo que abstenerse de abrir su boca y portarse bien, a pesar del mal comportamiento que tuvo González con ella.

Durante una entrevista en el programa “La última y nos vamos”, Marcos confesó que en el rodaje de “Salome”, que duró más de un año, Edith se lo hizo pasar muy mal.

“Aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen. Me traían jodi…”, aseguró la actriz.

“Aguanté una telenovela entera de año y dos, tres meses y cuando terminó la novela dije, ‘no hago más novelas con Juan’”, afirmó Niurka, quien muchas veces tuvo que abstenerse de decir lo que en esos momentos le nacía por no arruinarlo todo.

Marcos recordó que su entonces marido le dijo: “(En la telenovela) eres la mejor amiga de Edith y los jefes están preocupados para que no haya pedos entre las dos”, ya que él le ofreció el papel de “vedette”, roll que le caía como anillo al dedo, así que Niurka aceptó portarse bien.

“Yo me puse bajita la mano, pecho tierra, modo avión desde que empecé. Primero, para no causarle a la protagonista ningún tipo de celos, y segundo para no meter a mi marido, que era el productor, en pedos”, puntualizó la cubana.

Cabe recordar que a finales de febrero de este año “La mujer escándalo” arremetió contra otra famosa, la mexicana Laura Zapata.

Todo comenzó cuando la hermana de Thalía dijo que nunca posaría desnuda, “Desnudos, y senos al aire y pubis, no para nada, solo fotos bonitas, fotos dignas, correctas, aunque ya todas se encueraban en esa época, pues que se encueren las que se encueran”.

Cuando la “vedette” se enteró de la opinión de Zapata, arremetió contra ella, ““Esa mujer necesita un poquito de felicidad, tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejará de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja…”.

Y la contienda comenzó ya que Zapata respondió: “Ay, no,no no, mi amor, punto y aparte…luego y si te vas por el camino, tirándole piedras a los perros que te ladran, pues entonces no llegas nunca a tu fin”, concluyó la mexicana.