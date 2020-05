Ya nació el hijo de Marysol Sosa, la hija de José José: ¿es varón o niña?

View this post on Instagram

Mi prioridad al día de hoy en Cristo Jesús: ser la mamá que Dios quiere que sea. ¡Gracias Señor por la bendición de ser madre! Hoy nos abrazamos en espíritu por la distancia responsable, igual que en esta foto de diciembre de hace dos años, despelucadas y felices. Doy gracias infinitas por estar sanas. Estoy segura que pronto, cuando pase todo esto, celebraremos juntititas y abrazadas. Te amo, mami @anel_norenamx . ¡Felicidades a todas las hermosas mamás del mundo! Bendiciones. 📸: Aquí con mi Elena hermosa y su abuelita. . . . #quedateencasa #yomequedoencasa🏠 #diadelamadre #diadelasmadres #sanadistancia #felicidadesmama #graciasmamá #mothersday #happymothersday #felizdiadelasmadres #mom #happymoments #blessedmom #mothertobe #mamas #marysolsosa #elenaorozcososa #anel #instamoms #instamom #picoftheday #10demayo