Maribel Guardia sube la temperatura a las redes en la cuarentena: fotos

Maribel Guardia ha sido una de las famosas que se ha mostrado muy activa en la cuarentena, enviando muchos mensajes con imágenes y videos invitando a quedarse en casa o haciendo diferentes actividades para animar a la gente a pasarla bien en esta época de aislamiento social.

En su última publicación a través de su cuenta de Instagram la actriz dejó ver la felicidad que sintió por llegar a los 5 millones de seguidores. Y para ello escribió el siguiente mensaje: “Ya somos una familia de 5 MILLONES. #quédateencasa #GRACIAS 🙏🏼 Los adoro ❤️#picture @pavelantonfoto #designer @alexmata21 #makeuptutorial @mexicanmakeupartist #hairstyles @emilianaperezhair 🎈”.

La estrella acompañó la misiva con dos hermosas imágenes mostrando su espectacular cuerpazo, que a sus 60 años es la envidia de muchas jovencitas.

Y por si fuera poco, llegar a los 5 millones demuestra que continúa siendo una de las famosas más consentidas del público, y los comentarios de sus seguidores a dichass fotografías no se hicieron esperar y fueron maravillosos.

“Maribel Guardia wow que cuerpazo que feminidad y sensualidad que mujer tan maravillosa. Wow Simplemente magistral. Un besote”, “Fotografia con un panorama espectacular, belleza femenina en todo su esplendor; mujer en toda la extension de la palabra!”, comentaron unos fans.

Otros seguidores agregaron: “👏👏😘precioso cuerpo bb gracias”, “Que bella , te ves espectacular preciosa, la envidia a las de 30 y 40😘😘❤️❤️”.

Y es que no es para menos, ya que la ex mujer de Joan Sebastián, quien está pasando la cuarentena con su familia, ha dicho que aún en el aislamiento social le gusta mucho cuidarse y verse bien. Y así lo ha mostrado colgando videos e imágenes donde se le ha visto haciendo ejercicio, o practicando el Tik Tok, entre otras cosas.

““Es que esta tan de moda, y ahora que no había nada que hacer, pues me tiré por el tik tok. Me divertí mucho. Tenemos que tener alegría, ver las cosas positivas que tenemos, hacer cosas divertidas, divertirme con mi nieto, hacer fotos para motivar a la gente es hablar de las cosas buenas de esta cuarentena”, enfatizó la costarricense, en entrevista en días pasados con el programa “Despierta América”.

“Creo que no hay secretos, pero obviamente hacer ejercicio siempre funciona, y he dicho que lo mejor es la actitud. Cuando tienes buena actitud, cuando te valoras y te quieres, lo demás fluye. Claro que te cuidas un poco, creo que el cuerpo es el vehículo del espíritu, y yo, aunque estoy encerrada aquí en casa, no creas que ando en fachas”, dijo la cantante. “Tengo marido y me tengo que cuidar. Me levanto, me baño, me pongo mis cremitas, si no me maquillo mucho, me pongo polvitos y al menos una rayita en el ojo… eso de andar en pijama todo el día es deprimente”, terminó diciendo la famosa artista.