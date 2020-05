¿Maribel Guardia anda en fachas en la cuarentena?: ¿tuvo depresión?

Maribel Guardia ha sido una de las famosas que más ha compartido con sus seguidores en redes sociales durante la cuarentena impuesta para frenar el avance del COVID-19, y ayer se sentó a hablar con el programa de televisión Despierta América sobre lo que ha sido esa experiencia para ella, revelando muchos detalles.

La protagonista de la telenovela “Tú y yo” narró que ha estado confinada con sus seres queridos, y además dijo que tiene varios compañeros caninos.

“Todos en mi casa están bien, bendito sea Dios. La verdad es que hemos estado muy guardaditos, no hemos salido a ningún lado. Hemos aprovechado mucho esta convivencia en familia, con mi esposo, mi hijo Jilián, mi nuera, que es preciosa, mi sobrina Maribel, mi nieto y 8 perros, nos hemos cuidado muchísimo”, comentó la bella ex Miss Costa Rica.

La exesposa de Joan Sebastian confesó de paso que ha encontrado en la aplicación de TikTok un escape para el aburrimiento y también para no caer en la depresión.

“Es que esta tan de moda, y ahora que no había nada que hacer, pues me tiré por el tik tok. Me divertí mucho. Creo que esto del coronavirus nos ha tocado el corazón muy fuerte, hemos visto imágenes dantescas en la televisión, que quieras o no, sí te da mucha tristeza. Un día miré la televisión, y me la pasé llorando, y al otro día amanecí deprimida y dije: ‘no me voy a permitir esto'”, agregó la cantante, quien envió un mensaje.

“Tenemos que tener alegría, ver las cosas positivas que tenemos, hacer cosas divertidas, divertirme con mi nieto, hacer fotos para motivar a la gente es hablar de las cosas buenas de esta cuarentena”.

Y sobre cómo se la pasa en sus jornadas diarias, la costarricense dijo: “Además del disfrutar con la familia, he estado meditando haciendo ejercicio, estoy leyendo un libro, y lo que sí he hecho es que he tragado mucho: dulces y chocolates”.

La artista fue interrogada de paso sobre su secreto para verse maravillosa a sus casi 61 años, que cumplirá el 29 de mayo.

“Creo que no hay secretos, pero obviamente hacer ejercicio siempre funciona, y he dicho que lo mejor es la actitud. Cuando tienes buena actitud, cuando te valoras y te quieres, lo demás fluye”, dijo Maribel, advirtiendo que no por estar en casa se la pasa en chanclas y sin arreglo.

“Claro que te cuidas un poco, creo que el cuerpo es el vehículo del espíritu, y yo, aunque estoy encerrada aquí en casa, no creas que ando en fachas. Tengo marido y me tengo que cuidar. Me levanto, me baño, me pongo mis cremitas, si no me maquillo mucho, me pongo polvitos y al menos una rayita en el ojo… eso de andar en pijama todo el día es deprimente. Es horrible andar todo fodongo y mi marido tambien es un hombre que siempre se arregla para mí y le agradezco mucho”, concluyó Maribel