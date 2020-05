Top 5: Noticias Interesantes Mayo 01 del 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con la confesión de Laura Bozzo sobre un millonario con el que está saliendo y dándose una nueva oportunidad en asuntos de amor.

De igual manera, la depresión de Maribel Guardia por lo horrible que ha atacado el coronavirus al mundo y el video nunca antes visto de Niurka, son noticia.

1. ¿Laura Bozzo tiene novio millonario?



Desde que Laura Bozzo terminó su relación con el cantante Cristian Zuárez, por presunta infidelidad, la peruana ha preferido estar solita. Pero ella misma reveló en diálogo con el programa “El Break de las 7”, que está saliendo con un millonario empresario, al que todavía no le ha dado el sí del noviazgo.

“No es novio, en medio de una entrevista que yo estaba hablando que lo único que quería en mi cama era un perro porque ya estaba harta de los hombres, a una periodista de este país que no voy a decir el nombre o si no van a saber quién es este hombre, y es muy importante, y no quiero que nadie lo sepa… Bueno, todavía… Me dijo: ‘Oye, yo tengo alguien, que es un empresario sumamente importante y poderosísimo aquí y en muchos países, también en Estados Unidos y que quiere conocerte’. Y dije yo: Bueno, ya pues. Vamos a ver”, reveló la Señorita Laura.

“Hay como una relación de amistad, todavía no tengo novio ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa, uno nunca sabe qué va pasar; pero es bonito tener como una ilusión o alguien que todos los te diga: ‘Buenos días mi amor’ o ‘¿Qué estás haciendo, cómo te ayudo, cómo te apoyo?’ Es hermoso, la verdad”, agregó.

2. Maribel Guardia padeció depresión en la cuarentena



Maribel Guardia ha sido muy abierta siempre con sus fans y esta vez se sentó a hablar con el programa de televisión Despierta América sobre lo que ha sido para ella la cuarentena y confesó que pasó por un episodio de depresión.

“Creo que esto del coronavirus nos ha tocado el corazón muy fuerte, hemos visto imágenes dantescas en la televisión, que quieras o no, sí te da mucha tristeza. Un día miré la televisión, y me la pasé llorando, y al otro día amanecí deprimida y dije: ‘no me voy a permitir esto'”, dijo Maribel, quien está pasando el confinamiento con su esposo, su hijo Julián, su nieto y 8 perros.

“Además del disfrutar con la familia, he estado meditando haciendo ejercicio, estoy leyendo un libro, y lo que sí he hecho es que he tragado mucho: dulces y chocolates”, dijo la cantante, advirtiendo que no por estar en casa se la pasa en chanclas y sin arreglo.

“Claro que te cuidas un poco, creo que el cuerpo es el vehículo del espíritu, y yo, aunque estoy encerrada aquí en casa, no creas que ando en fachas. Tengo marido y me tengo que cuidar. Me levanto, me baño, me pongo mis cremitas, si no me maquillo mucho, me pongo polvitos y al menos una rayita en el ojo… eso de andar en pijama todo el día es deprimente”.

3. El video de Niurka Marcos pocas veces antes visto



Niurka Marcos tiene acostumbrados a sus fans y detractores a estar generando polémica. Pero esta vez la vedette cubana se robó el show en redes, por cuenta de un video jamás antes visto en el que sacó a flote su lado más tierno.

Niurka colgó en su Instagram un clip en el que,intentando mantener un tono dulce, quiso rendir homenaje a los pequeños del mundo y a todos aquellos adultos que la siguen, con motivo del Día del Niño.

“Muchas felicidades a todos los niños del mundo, y muchas felicidades a todos los niños que traemos dentro. Que nunca, nunca desaparezca ese niño que traemos dentro”, dijo Niurka, quien de paso dedicó unas palabras a su hijo Emilio Osorio, producto de su relación con el productor Juan Osorio, quien en unos meses cumplirá 18 años.

“Y muchas felicidades a mi bebe, bebé… coshita.. pacito de mami, cosita”, dijo Niurka, mientras en el clip se apreciaba a su hijo haciendo rostro de agrado al principio, pero de verguenza al final.

4. David Zepeda se roba el show con una foto de cuando era bebé



Aprovechando la celebración del Día del Niño, el actor David Zepeda enterneció sus redes sociales, por cuenta de un par de bellas fotos de cuando era apenas un bebé.

El mexicano de 46 años, subió a su red social una hermosa fotografía tomada hace 43 años, y aunque en la imagen se le ve llorando, Zepeda aseguró ser muy feliz en aquellos días y envió un bello mensaje.

“En cada niño se debería poner un cartel que dijera: ‘Tratar con cuidado, contiene sueños y su cerebro y sensibilidad no olvidan ni lo bueno, ni lo malo’. Por ello siempre agradeceré a mis padres por darme tanto y tanto amor y corregirme siempre que tomaba malas decisiones…”, comentó el actor sobre su imagen, quien colgó otras fotos. “🍦Primera foto: cumpleaños Número 3 de mi vida 🍦 Segunda foto: Primera Comunión 🍦 tercera foto: cumpleaños número 7 de mi vida 🎂 #felizdiadelniño #happykidsday #kidsday”, agregó el galanazo.



5. Murió actor Antonio Bolívar de la película El Abrazo de la serpiente

El abrazo de la serpiente – Trailer VOSESuscríbete al canal: http://www.youtube.com/user/guiadelociotv?sub_confirmation=1 Título: El abrazo de la serpiente Título VO: El abrazo de la serpiente Director: Ciro Guerra Actores: Nilbio Torres, Jan Bijvoet, Antonio Bolivar, Brionne Davis, Yauenkü Migue 2016-02-09T06:00:00.000Z

El mundo del cine perdió al actor Antonio Bolívar, protagonista de la película sobre la Amazonía, “El abrazo de la serpiente”, quien falleció a la edad de 75 años.

La estrella del séptimo arte, quien se llevó varios premios y quien pertenecía a la etnia indígena de Colombia Ocaina, murió en el Hospital San Rafael de la ciudad de Leticia, según lo reveló el diario El Tiempo.

El actor, quien dio vida en el famoso filme a Karamatake,se robó elogios incluso por parte de la Academia de los Óscar.