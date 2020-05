El último mensaje de la comediante Karla Luna antes de morir

Luego de dos años y medio del fallecimiento de la reconocida actriz Karla Luna, quien murió en septiembre del 2017 salió a la luz un nuevo video que enterneció y conmovió a los fans del artista.

El programa de televisión “Ventaneando”, reveló unas imágenes inéditas en las que se observaba a Karla Luna, quien integraba el famoso dúo “Las Lavanderas” que participó por muchos años en el programa “Noches con Platanito”, hablando a sus fans y el cual resultó ser el último video que la actriz hizo en vida.

En el clip se observa a la mexicana, quien tuvo una dura batalla contra el cáncer de útero que le arrebató la vida, hablando a través de sus redes sociales, y en el hospital, con mucho optimismo y alegría, sin tocar el tema del conflicto sentimental y económico que enfrentó con Karla Panini y Américo Garza, padre de sus hijas menores.

La actriz comenzó diciendo en su mensaje: “Quiero enviarle un saludo a todas la mujeres guerreras, a todos los hombres que están guerreando, a todos los niños, a todas las niñas que están pasando por un problema, situación de salud, y que están llevando hospitalización, que no me voy hasta que Diosito me de permiso”, manifestó la artista con una risa amplia.

Y continuó diciendo Karla: “hasta que El quiera, y si Diosito me dice que, hasta hoy, yo le pido chance que hasta mañana, y si me dice que para mañana, yo le pido chance para una semana, y si me dice que una semana yo le digo que un mes, un año, y así me la llevo”.

Luna insistió en que tenía mucha fe a pesar de las cosas difíciles por las que tuvo que pasar en su vida.

“Me ha tocado vivir de todo, de todo un poquito difícil en la vida, y aun así yo sigo confiando en Dios, y sigo creyendo en El y sigo teniendo mucha fe y sigo declarando victoria”, puntualizó la mexicana.

En un aparte del mensaje Karla fue contundente con sus palabras y enfatizó: “No sean tontos, tienes salud, tienes vida, no te preocupes si traes chanclas, si no traes zapatos”, y riendo mucho agregó: “no te preocupes si no te fuiste de vacaciones este año, tienes salud, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes a tu familia”.

La actriz complementó diciendo: “las cosas más importantes son las más simples, de las que no tes das cuenta muchas de las veces, las cosas más importantes son las que no tienen precio, son las que son el regalo más preciado de Dios, es un abrazo, es un hijo, es una familia, es un buen amigo, es la salud, es tener un techo donde vivir”.

“El aprendernos a amar, a respetarnos, a valorarnos a nosotros mismos, el darnos y recibir amor, y amar también todo lo demás, todo lo que está siempre a nuestro alrededor. Saludos desde el hospital con toda la buena vibra”, así fue como concluyó Luna su mensaje.