Jonathan Pierce, el cantante de gospel quien hizo su carrera en Nashville, murió a la edad de 49 años. Un amigo dijo en una publicación de Facebook que Pierce murió mientras se recuperaba de una cirugía cardíaca.

Jonathan Pierce Hildreth había nacido en Odessa, Texas, en noviembre de 1970. Se mudó a Nashville poco después de graduarse de la escuela secundaria para continuar su carrera musical. Pierce se retiró en gran medida de la música a principios de la década del 2000 para centrarse en su carrera de diseño de interiores después del lanzamiento de su álbum For You.

Como diseñador de interiores, Pierce pasó un tiempo como diseñador principal en Ultimate County Home de CMT en 2003. Dirigió su negocio de diseño, Pierce & Company, en Nashville.

Durante su carrera musical, Pierce pasó un tiempo como cantante principal de The Imperials y como miembro de Gaither Vocal Band. En 2000, el álbum en solitario de Pierce, Sanctuary, llegó al número 35 en la lista Billboard Top Contemporary Christian Albums.

VideoVideo related to murió jonathan pierce: ¿de qué murió el joven cantante? 2020-05-11T14:07:38-04:00

En enero de 2016, Pierce le dijo al sitio de noticias de música cristiana Hallels: “La iglesia tiene que llevarse todo el crédito, lo que he hecho, quién soy. Ahí es donde obtuve mi experiencia vocal y mi pasión [por la música]”. Del mismo modo, Pierce dijo que fue Naomi Judd quien lo descubrió y lo llamó para The Imperials.

El amigo de Pierce, Paul Ciupek, dijo en una publicación de Facebook el 10 de mayo: “Acabo de escuchar que el artista cristiano Jonathan Pierce falleció. Complicaciones de la cirugía cardíaca. Dios traiga consuelo y misericordia a su familia”.

Jonathan Pierce – I Believe in ChristMusic video by Jonathan Pierce performing "I Believe in Christ". 2013-05-21T18:06:19.000Z

Otro de los amigos de Pierce, su compañero cantante Jody McBrayer, dijo en un tweet: “Es muy triste escuchar sobre el trágico fallecimiento de Jonathan Pierce. Orando por toda su familia y seres queridos hoy. Era un artista brillantemente talentoso y siempre un amigo”.

En diciembre de 1999, Pierce llevó sus talentos al teatro musical, apareciendo en Joseph & the Amazing Technicolor Dreamcoat.

En una entrevista del 2001 con Cross Rhythms, el cantante habló sobre su estilo y dijo: “Soy yo y eso es lo que quiero ser: yo. Un concierto está lleno de mí contando historias sobre mí y otros que conozco. Es como cuando tratas de ayudar a las personas a pasar la noche con fiebre, lo que sea que pueda hacer para ayudarles a entender lo que Cristo quiere que hagan”.

VideoVideo related to murió jonathan pierce: ¿de qué murió el joven cantante? 2020-05-11T14:07:38-04:00

Pierce estuvo casado con Denise Jones entre 1994 y 2007. En una entrevista de 2005 con Cross Rhythms, Pierce dijo que Jones coescribió seis canciones en su álbum Sanctuary.

El cantante dijo de su entonces esposa: “Denise es una gran letrista. Ella ha sido muy buena para mí porque tendré estos pensamientos y los escribiré. Entonces ella me ayudará a afinarlos. Hay ese desacuerdo de vez en cuando. Después de unos minutos te das cuenta, ya sabes, realmente no importa”.

VideoVideo related to murió jonathan pierce: ¿de qué murió el joven cantante? 2020-05-11T14:07:38-04:00

Jones es escritora y novelista egresada de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Carolina del Sur. En una entrevista de octubre de 2005 con Crosswalk, Jones dijo que el personaje principal de sus novelas de ficción, Savannah, es un gran fanático de la música de Pierce. El personaje lleva el nombre de la casa natal de Jones en Savannah, Georgia.