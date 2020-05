¿Cómo se cuida Geraldine Bazán la piel y el pelo?: revela sus productos

A sus 37 años Geraldine Bazan es una de las mujeres más guapas y atractivas del mundo del entretenimiento, y luego de ser elegida como una de las 50 personalidades más bellas de la revista People en español, la mexicana reveló varios de sus secretitos para lucir radiante.

La rubia empezó por confesar que la belleza y el cuidado, al igual que su gusto por la moda, le viene de casa.

“Mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora, de arreglarse, salir muy temprano de casa y ponerse el rímel en el coche con las prisas. Con quien tuve más contacto en cuanto a belleza y, más que belleza, bienestar físico, fue con mi abuela materna, Elsi. [Me enseñó que] un cuerpo sano es un cuerpo bello y al final eso se refleja en el rostro”, aseguró la actriz a la citada publicación, elogiando a su abuelita.

“Era una mujer guapísima y con muchísima clase, que siempre se cuidaba mucho. […] Siempre la veía perfecta, siempre impecable. Me enseñó a ponerme cremas, hasta con qué deditos es mejor aplicarlas y qué tipo de cremas; lo importante que era tener las mejillas sonrojadas porque eso te daba un look sano y te da más juventud. Ella era fiel al tao de la salud, le daba mucha importancia a cosas como la digestión, la alimentación y yo trato de pasárselo a mis hijas también”, agregó Geraldine, quien no tuvo problema en compartir con sus fans dos productos que son infaltables en su cuidado.

Sobre lo que usa en el rostro, la ex de Gabriel Soto dijo que su rubor favorito es Colorete líquido Benetint Lip & Cheek Stain, de Benefit Cosmetics. “Es un liquidito que queda muy natural, no parece maquillaje y también se puede usar en los labios”.

Además mencionó cuál es su truquito de cuidado para el pelo. “Mi cabello sufre mucho planchas, secadora, tenaza, tinte, luces, decoloración… definitivamente nuestro cabello sufre mucho. Cuando estoy en casa me lo lavo, me pongo un tratamiento y lo dejo por dos horas y no me peino”, comentó la estrella de telenovelas, revelando que para el cuidado capira usa Suero anti- caída, de Hair Plus.

“Lo descubrí cuando estuve rodando en República Dominicana que se me empezó a caer el pelo. […] Te lo pones dos horas antes de bañarte y lo dejas actuar”,agregó.

Y precisamente sobre su cabello y su rostro, la actriz de televisión mencionó que la cuarentena le ha servido para dejarlos respirar y se ha centrado en actividades físicas, al igual que comaprtir con sus dos nenas.

“[He aprovechado para] des- cansar del maquillaje y el calor en el cabello. Ponerse tratamientos y ejercitarse en casa es la mejor opción para mí. Hay muchísimos perfiles en Instagram y canales de YouTube con muy buenas rutinas y, además, compartir en casa con mis hijas y divertirnos nos mantiene de buen ánimo y nos hace más llevadera la cuarentena”, dijo Bazan.

“Más allá de lo que una pueda a mis hijas también decirles es lo que te vean hacer. Miranda, por ejemplo, siempre que me ve maquillándome quiere ponerme rímel o pintarme los labios. Le encanta estar a mi lado cuando me arreglo y cuando me descuido y volteo a verla está ella más maquillada que yo. Elissa, que ya tiene 11 años, es una nena, pero me pidió el otro día que le comprara un rizador de pestañas y unas chapitas”, comentó la mexicana. “Le compré el colorete más natural y ahora la veo salir de su cuarto con la pestaña enchinada y su colorete. [Quiero enseñarles] que hay que ser mujeres fuertes, valientes, con sus objetivos bien claros y seguras de sí mismas y que sean como ellas quieran”.