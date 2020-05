Murió Frank Bielec: ¿cómo murió el querido diseñador?

Frank Bielec, uno de los diseñadores de “Trading Spaces”, falleció a la edad de 72 años este viernes 15 de mayo.

La triste noticia fue revelada por el sitio TMZ, que informó la muerte del diseñador y agregó que su esposa Judy confirmó la noticia al medio. El jueves 14 de mayo, Bielec sufrió un ataque cardíaco y fue trasladado al hospital de Katy, Texas, antes de ser trasladado a Houston.

Bielec fue un diseñador adorable y amigable, mejor conocido por su aparición en “Trading Spaces” de TLC cada temporada hasta su finalización en el 2008, así como el reinicio de 2018. Era conocido por agregar muchos pequeños detalles y toques artísticos a sus diseños, incluidas las plantillas y el dibujo.

Vern Yip, un diseñador que apareció en “Trading Spaces”, tuiteó sobre la muerte de Bielec.

“El encantador Frank Bielec falleció hoy por complicaciones luego de un ataque cardiaco. Divertido, sabio, agradable y talentoso, siempre prestó perspectiva y suavidad a cada situación. Gracias por ser siempre amable conmigo. Te echaré de menos, querido amigo”.

El diseñador apareció por primera vez en “Trading Spaces” en el primer episodio del programa , y Bielec pronto se convirtió en un favorito de los fanáticos gracias, no solo a su estilo de diseño sino también a su personalidad. Bielec fue divertido y nunca se tomó el programa demasiado en serio, por lo que con frecuencia se hizo amigo de los propietarios con los que trabajó. También regresó para reiniciar en 2018.

Durante una entrevista con Good Housekeeping, dijo que nunca se propuso ser tan popular y, de hecho, ni siquiera tenía la intención de aparecer en el programa.

Un manifestante se enfermó en una convención de pintura de Nashville y un productor de TV de Home & Garden estuvo allí y se volvió loco. Cuando llegó el momento de decidir si regresar o no para el reinicio, le dijo a Good Housekeeping: “Simplemente pensé que había muchas razones por las que no quería volver a esas cosas, todo el asunto de las celebridades”.

Lovely Frank Bielec passed away today from complications following a heart attack. Funny, wise, nice, and talented, he always lent perspective and levity to every situation. Thanks you for always being kind to me. I will miss you dearly friend. #FrankBielec #RIP #TradingSpaces pic.twitter.com/tPWAxNqRYW — Vern Yip (@VernYipDesigns) May 16, 2020

Bielec era de Katy, Texas, donde vivía con su esposa Judy. Los dos comenzaron “Mosey Me n Me” juntos, un negocio de artes y oficios, en 1989. Su trabajo incluía diseño floral, pintura, punto de cruz, tarjetas de felicitación y fieltro de aguja. La compañía lleva el nombre de su hija, Melissa, apodada Mosey, quien murió cuando ella tenía solo tres años.

En una entrevista, Judy dijo: “Perdí a mi hija, Melissa, cuando tenía solo tres años en un fatal accidente automovilístico. Lamentablemente, un conductor ebrio fue el causante. Su apodo era Mosey. Cuando Frank registró nuestro negocio, me sorprendió al llamarlo así por de Melissa -Mosey Me n Me. Es su forma de mantenerla como parte de lo que hacemos”.



Bielec obtuvo su maestría en arte y educación y solía trabajar como maestro de primer grado.