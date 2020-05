Erasmo Provenza revela secretos de Exatlon EEUU: ¿Qué dijo?

Desde la primera temporada, Exatlon Estados Unidos, conocida como “La competencia más feroz de la televisión en español”, ha tenido un presentador cuya voz es tan característica, que nada más escuchar “¡Qué comience el Exatlon!” ya nos llena de la adrenalina acostumbrada del duelo de destrezas entre estos guerreros, que llevan una lucha sin cuartel para convertirse en el ganador. Se trata de Erasmo Provenza, un periodista deportivo Venezolano que se ha ganado el corazón de toda la audiencia de la competencia.

A raíz de la suspensión temporal del programa deportivo ante la pandemia de Coronavirus, para garantizar la protección del talento participante y equipo técnico y evitar el contagio y la propagación del virus, todos los que hacen posible Exatlon Estados Unidos, se encuentran en casa, pero eso no impiden que mantengan el contacto con los seguidores de la competencia a través de las redes sociales.

Es por eso que, con la franqueza que lo caracteriza, Erasmo Provenza se ha mantenido completamente accesible, informando a todos sobre los pasos de los atletas y sobre el posible regreso de la competencia (“No sabemos cuando vamos a regresar, pero de que volvemos, volvemos”). Recientemente el presentador conversó con AhoraMismo.com y la noche de ayer, 14 de mayo, hizo una sesión en vivo a través del perfil de Exatlon Estados Unidos en Instagram junto al también periodista deportivo de la cadena Telemundo, Frederick Oldenburg, para conversar sobre la competencia y su eventual regreso. ¡Un verdadero deleite para los fanáticos!

Los secretos que reveló Erasmo Provenza de Exatlon Estados Unidos:

1. No existe una temporada mejor que otra

Erasmo asegura que la audiencia muchas veces le piden que diga su temporada favorita. “Es como si me pusieran a comparar a ex novias, no se trata de elegir, cada temporada tiene su magia, sus momentos bonitos, sus sentimientos. Cada una marcó. Pero si me preguntan cuál ha marcado más a la gente, creería que fue la primera, por ser la novedad.”

2. Es fanático de los circuitos de agua pero no le gusta este otro

Como venezolano acostumbrado a ir a la playa, Provenza se identifica más con los circuitos en la playa o la alberca, también la mina por ser de noche, pero asegura que detesta el circuito del lodo. “Es el peor, el más incómodo, absolutamente desgastante no sólo para mí sino para los participantes también, es agotador desde todo punto de vista.”

3. El regreso de Exatlon Estados Unidos a las pantallas

El regreso es seguro, más no se puede asegurar una fecha pues ante el panorama tan incierto por la pandemia de Coronavirus, nadie lo sabe. “No puedo asegurarte con exactitud la fecha pues nadie la conoce aun. Sólo Dios, la evolución del Coronavirus y que las condiciones estén dadas para garantizar la salud y la seguridad de todos. De que regresamos regresamos, pero no sabemos cuándo.”

4. Cuando se animará a participar en un circuito de Exatlon Estados Unidos

Erasmo Provenza confesó que desde siempre ha querido participar y completar un circuito pero por una situación u otra no ha podido. “Quise hacerlo en la primera temporada, pero tuve un accidente en moto, fui sometido a varias cirugías y eso me imposibilitó la probabilidad de participar, luego en la segunda temporada también quería pero me tatué, y cuando te haces un tatuaje no puedes sudar, en la tercera no dieron los tiempos de grabación. En la cuarta temporada quiero, pero tengo que pedir permiso a los jefes. Importante tomar en cuenta que debe ser cuando termine por si acaso me sucede algo, ¡Le quiero pedir a mi jefe que me de permiso esta temporada!”

5. Pone a un lado los rumores sobre su “Equipo Favorito”.

El presentador venezolano asegura que los seguidores de Exatlon Estados Unidos en redes sociales nunca paran de decirle que tiene preferencias tanto por el Team Famosos, como por los Contendientes, cosa completamente falsa de acuerdo a él. “Cuando leo los comentarios y me dicen “Se te nota tu favoritismo por los Famosos, y luego dos más abajo encuentro “Se ve que eres fanático de los Contendientes”, ¡Ahí es cuando me doy cuenta que estoy haciendo bien mi trabajo!”

¡Estamos de acuerdo! Aquí pueden ver toda la conversación: