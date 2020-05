Dwight Howard de los Lakers y su hijo lidian con”difícil” pérdida ¿Quién murió?

Los últimos meses han sido difíciles para millones de personas en todo el país, incluidos los jugadores de la NBA, que fueron de los primeros en dejar de trabajar cuando el comisionado Adam Silver detuvo la temporada el 11 de marzo tras la prueba positiva de coronavirus de Rudy Gobert.

Pero este tiempo ha sido especialmente duro para el centro de los Lakers, Dwight Howard, quien ha regresado a su hogar en Georgia mientras espera la llamada para regresar a la cancha de juego

de la NBA. Además de todo lo que ha estado sucediendo, Howard ha estado lidiando con la muerte de Melissa Ríos, quien era la madre del hijo de 6 años de Howard.

Ríos falleció recientemente, reveló Howard a los periodistas esta semana: “He tenido algunas cosas en mi vida personal que han sido realmente difíciles de manejar”, dijo Howard, de acuerdo con Los Angeles Times y ESPN. “La madre de mi hijo, falleció hace un mes y medio y es extremadamente difícil para mí tratar de entender cómo hablar con mi hijo que tiene 6 años, sobre la situación en general. Algo que nunca he experimentado, así que no sabría cómo hablar con mi hijo al respecto”.

Howard asistió al servicio de Ríos



Ríos tuvo una convulsión epiléptica en Calabasas, California y murió el 27 de marzo. Ella es la madre de David, uno de los cinco hijos de Howard. Howard dijo que fue al funeral socialmente distanciado en Reno, Nevada, con David. Sin embargo, ha sido duro de procesar, tanto para el padre como para el hijo.

Howard estaba reacio a viajar para el funeral pero dijo que era importante estar presente. “No había forma de que no pudiera estar allí para mi hijo, e incluso para su familia”, dijo Howard. “Definitivamente habría fallado de no haber asistido. Ella se lo merecía y él se merece algo mejor”.

Howard ha sido excelente en esta temporada como una adición al equipo al final del verano, ganando minutos como suplente e impresionando a los entrenadores y compañeros de equipo. Ha promediado 7.5 puntos y 7.4 rebotes, con 73.2% de tiros y 1.2 bloqueos en solo 19.2 minutos por juego.

A los 34 años, le gustaría mantener en marcha su magnífica temporada, pero le ha sido una bendición, en cierto modo, tener a la liga en pausa. “Es agridulce”, dijo Howard, “porque quiero jugar al baloncesto, pero mi hijo ahora me necesita más que nada”.

Howard quería hacer las paces con Kobe Bryant

Howard y los Lakers ya se vieron afectados por la tragedia a principios de este año cuando el ícono de la franquicia, Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas en enero.

Howard y Bryant tuvieron una relación difícil como compañeros de equipo en su primera ronda en la temporada 2012-13. Howard llegó por intercambio desde Orlando, pero nunca encajó con Bryant, quien reconoció que no le gustaba mucho Howard porque pensaba que no había trabajado lo suficiente. Los dos habían avanzado hacia la reconciliación cuando Howard empezó a destacarse en el equipo.

Howard dijo a principios de año que lamentaba no haber tenido la oportunidad de hacer las paces con Bryant antes de su muerte. Todo esto sumado a la muertes de la madre de su hijo se ha convertido en una temporada difícil para Howard.

“Es como un evento tras otro”, dijo Howard. “La situación de Kobe [la muerte de Bryant el 26 de enero], todavía estoy tratando de superarla. A pesar de que Kobe y yo no estábamos tan cerca como con la madre de mi hijo, igual es difícil, además vino la situación del Coronavirus y ahora de repente la madre de mi hijo muere. Realmente lo único que me mantiene es que he estado tratando de mantenerme ocupado”.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com