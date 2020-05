La tierna imagen de David Zepeda cuando era un bebito: ¿por qué lloraba?

View this post on Instagram

En cada niño se debería poner un cartel que dijera: “Tratar con cuidado, contiene sueños y su cerebro y sensibilidad no olvida ni lo bueno, ni lo malo” Por ello siempre agradeceré a mis padres por darme tanto y tanto amor y corregirme siempre que tomaba malas decisiones… 🍦Primera foto: cumpleaños Número 3 de mi vida 🍦 Segunda foto: Primera Comunión 🍦 tercera foto: cumpleaños número 7 de mi vida 🎂 #felizdiadelniño #happykidsday #kidsday