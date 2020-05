No vas a creer como era Clarissa Molina cuando chiquita: FOTO

Clarissa Molina es una de las animadoras de televisión más hermosas de la pantalla chica, y por ello no en vano tuvo mucho éxito como reina, siendo Nuestra Belleza Latina y eventualmente Miss República Dominicana.

Pero sin duda la belleza y gracia de la guapa conductora de televisión le viene de siempre y se la heredó a su mamá, Clara Contreras, tal y como se observa en una bella fotografía compartida por la caribeña, que es el mejor testimonio de que, como dice el adagio popular: “lo que se hereda no se hurta”.

Clarissa colgó en su Instagram una hermosa instantánea, tomada cuando era apenas una bebita, en su natal Santiago, en República Dominicana, donde aparece en brazos de mami, que encantó a propios y extraños.

En la imagen se ve a la madre de Clarisa, ataviada en un atuendo blanco, con el cabello suelto, mientras sostiene con una enorme sonrisa a su hijita, quien desde ese entonces daba ejemplo de buen vestir.

Con un vestidito de múltiples encajes, y el pelito corto, Clarissa enterneció a sus fieles fanáticos, que quedaron con rostro de pucheritos al ver la memorable foto.

Clarissa usó la imagen para felicitar a su mamá el domingo pasado, con motivo del Día de la madre, pero hizo que tanto ella como su hermosa mami se robaran el show.

“Feliz día de las madres a todas ustedes, en especial a mi madre querida. Mami te quiero mucho. Happy Mother’s Day to all the mothers out there”, fue la frase con la que la exreina de belleza empujó en redes su compartida foto.

Y obviamente, sin mucha sorpresa, los fans recurrieron a sus mensajes para manifestarse.

“Pero si desde chiquita ya era toda una figura”, comentó uno, mientras que otros dos dijeron: “Mira nada más ese vestidito que trae” y “Ayyyyyyy que muñeca tú mamá. El manzano no cae lejos del tronco”.

Otros le desearon bendiciones a ambas: “Que Dios le siga dando mucha, mucha salud y sobre todo, para que siga viéndote crecer, como lo estás haciendo”, dijo un seguidor de la animadora.

Clarissa ha revelado que tras la separación de sus papás, cuando ella era apenas una chiquilla de 11 años, se alejó un poco de su madre, ya que fue enviada a vivir con su padre y su madrastra.

La estrella de Univisión, quien compitió en Miss Universo 2015, obteniendo un lugar destacado entre las 10 semifinalistas, dijo que otra mujer que la inspiró en su vida además de su madre fue una de sus paisanas.

“Yo vi a Amelia Vega y dije que un día pudiera estar en ese escenario de Miss Universo. Si yo pudiera ser Miss Universo o estar en televisión y ser esa presentadora, pero lo veía imposible”, dijo en entrevista con Univisión.