Anel Noreña se opone a que su nieto se llame igual al cantante José José: ¿Por qué no le gusta?

“ILUMINACIÓN Y OBEDIENCIA “ 😮🏠😢😜 ¡Alto al miedo ! ✋🏻 Pues estamos haciendo del miedo un dios,¡ todos tenemos sentido común y oídos! Y tenemos un Dios poderoso ¡no ajeno a lo que está pasando! Asi que pidámosle! Que escuche nuestro clamor y el nos hace salir del pozo de la desesperación el provee y SANA solo pídelo y creyendo recibe! Y en el amor de CRISTO él lo hace ! Es tiempo de pasar tiempo con el !! Pide y cree 🏠🙏🌈❤️ · · · #fe #esperanza #calma #nuevo #reenacer #dios #cristo #amen