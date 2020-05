Alejandra Guzmán se muestra sin una gota de maquillaje, mientras cocina: Video

Alejandra Guzmán ha encontrado en la cuarentena del COVID-19 su mejor aliada para reencontrarse con ella misma, y aunque ha admitido que el confinamiento no ha sido color de rosa, la cantante ha tratado de sacarle su mejor provecho.

Una de las cosas que la Guzmán ha dejado ver es que durante la cuarentena le ha dicho “bye bye” a los productos cosméticos, y por ello, en sus últimas apariciones en redes sociales, se ha vuelto normal verla sin maquillaje.

La hija de doña Silvia Pinal colgó en su Instagram un video, en el que apareció con el rostro sin la más mínima señal de rubor, rimel, labial ni mucho menos corrector de ojeras, lo que le dio una apariencia de lo más fresca y cercana al público.

En el clip, la mexicana, quien llevaba el cabello recogido y presumía de uno de sus tatuajes, estaba mostrando su rol de chef, y mostró a sus fans la manera como elaboró un delicioso sushi.

“Un poco por aquí, por allá y lo enrollamos con amor… tenemos un plástico que hace que no se pegue, cosa que me encanta… en los laditos, se hace con amor: sushi de mango con camarón, provecho”, comentó la Guzmán, mientras sonreía para sus miles de seguidores.

A pesar de la naturalidad con la que Alejandra hizo su video y la confianza que ha tenido con sus seguidores de mostrarse tal y como es en el encierro de su casa, donde la está pasando con su hermano, su cuñada y su sobrinito, su imagen sin maquillaje no tuvo a todos felices y tampoco a todos criticando. Algunos fans le lanzaron flores y otros un buen par de tomates.

“Me gusta más verte así, más humana, más tú y que la artista quede un poco guardada, bueno solo un poco!!”, “Eternamente Bella. Eres una artista completa!!!! Por donde quieran mirarte, tú siempre brillas y brillas para todos. Gracias por existir y ser tú”, fueron algunos comentarios de los fans de Alejandra.

Otros dijeron: “Una de las cosas que más me ha gustado de esta cuarentena, es que los artistas están mostrando que también son humanos, que también hacen las mismas cosas que nosotros, que no hay diferencia alguna entre nosotros los hijos de Dios, y el mensaje de Ale es claro y contundente” y “ay no, podrás ser muy tú, pero sin maquillaje no pasas la prueba de video”, “una manita de gato no te caería nada mal”.