TOP 5: Videos virales sobre el Coronavirus – 21 de Abril 2020

❤️Esta abuelita al no poder salir de casa por la pandemia hizo un llamado especial ya que su cerveza se le había acabado, de inmediato esta historia se viralizó por lo que la cervecera le hizo un regalo muy especial.⁠ ⁠ #LaBuenaNoticiadelDia #QuedateEnCasa #JuntosEnCasa 🏡