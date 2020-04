TOP 5: Videos virales sobre el Coronavirus – 9 de Abril 2020

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el Novel Coronavirus o Covid-19, es una afección respiratoria altamente contagiosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 y fue declarada recientemente como pandemia.

De cada momento difícil, así como este que estamos atravesando con el Coronavirus, surgen situaciones históricas, curiosas, inspiradoras, en cierto modo simpáticas y a veces enternecedoras que en épocas de redes sociales no tardan en viralizarse por el mundo. Es por eso que, con la idea de traerles un poco de alegría entre tantas noticias duras, les traemos los videos más virales al día de hoy, 9 de abril, del 2020, sobre el Coronavirus.

Los videos virales sobre el Coronavirus que debes ver hoy, 9 de Abril 2020

1. Gloria Estefan invita a «Ponerte tu máscara»

Gloria Estefan – Put On Your Mask!From Gloria: HELLO EVERYONE! I've been excitedly working on this project all week with my trusty sidekick, Heather Beltran who is quarantined (part time) with me. I wanted to contribute something that would put a bit of humor into a very serious situation because that's what has helped me get through the toughest moments in my life. I hope I make you smile while imparting an important message! Stay healthy, my people…and to those suffering from this vile plague or those that have lost loved ones, you are in my prayers and thoughts continuously. WE WILL GET THROUGH THIS!! I LOVE YOU! #PutOnYourMask #ShowMeYourMask ✌️😷🌻💪😘🎶❤️❤️❤️❤️❤️❤️ BIG thanks to @jeannebeenie for the FABULOUS masks she made me which you can find on her on IG @endorascloset and on Etsy at Endoras Closet Shop The gorgeous fabrics are from @alexanderhenryfabrics @theghastlies @philophillip And thank you as well to our wonderful sound engineer, @juanarreguin_ who sweetened this mix remotely! 😷😷😷😷😷😷😷😷 De Gloria: HOLA MI GENTE! He estado ansiosamente trabajando en este proyecto toda la semana con mi asistente, Heather Beltran que está en cuarentena conmigo. Quería contribuir algo que inyectara un poco de humor a una situación muy seria que es como he logrado rebasar los retos más grandes de mi vida. Ojalá que logre hacerlos sonreír mientras comparto un mensaje muy importante. Manténganse saludables, mi gente! Y para aquellos sufriendo con esta horrible plaga o aquellos que han perdido seres queridos quiero que sepan que están en mis pensamientos y oraciones constantemente! FUERZA Y PACIENCIA! LOS QUIERO MUCHO!! ❤️😷❤️😷❤️😷❤️😷

La cantante de origen cubano Gloria Estefan, una de las estrellas más emblemáticas de Miami de los años ’80 y ’90, publicó una versión de su éxito “Get On Your Feet”, alentando a la población a ponerse la máscara para prevenir el contagio y propagación del Coronavirus, esta nueva versión se llama «Put On Your Mask» y el simpático video lo hizo la propia cantante en su casa con la ayuda de su asistente personal Heather Beltran, con quien permanece en cuarentena en su casa de Miami Beach.

2. El actor John Krasinski lleva Hamilton a una pequeña fanática

Original HAMILTON Broadway Cast – Some Good News Zoom Performance – 'Alexander Hamilton'SGN (Some Good News) by John Krazinski invites the whole Original Broadway Cast to perform for a little girl who could not attend her scheduled Hamilton performance because of the COVID-19 outbreak. Thought to upload just the performance, so you didn't have to skip through the whole episode to find the Hamilton goodness. SGN is actually an ingenious idea and definitely worth watching! You can watch the whole Some Good News episode by clicking on the link below. • https://youtu.be/oilZ1hNZPRM *No Copyright Infringement intended. All Rights Reserved to the composer of all music in this video (Lin-Manuel Miranda). All Rights rights reserved for video used from Some Good News (SGN) with John Krazinski. Keep safe, wash your hands & stay home! 2020-04-06T12:16:27.000Z

El actor, guionísta y productor John Krasinski, reconocido por su divertido personaje en la serie de televisión The Office y por ser el cerebro y protagonista detrás de la emblemática cinta de terror A Quiet Place, decidió en medio de esta pandemia, crear un programa de la plataforma YouTube hecho y editado por él mismo, llamado Some Good News (Algunas Buenas Noticias), en donde transmiten todo lo bueno que ha salido de este momento tan difícil que estamos viviendo en el mundo.

En el segundo episodio, una niña fanática del musical de teatro Hamilton no pudo asistir a la obra a raíz de la pandemia, su madre le escribió a Krasinski y este, junto a su esposa organizó por video-llamada a todo el elenco de la obra, encabezado por Lin-Manuel Miranda, quienes entonaron una canción para la pequeña, quien quedó sin palabras ante el emocionante momento que como era de esperarse, se viralizó casi instantáneamente.

3. «El virus-F»

La actriz, cantante y empresaria Jennifer López compartió en su perfil de Instagram un impactante video sobre el «Virus-F», una pandemia «mucho más letal que el Coronavirus«.

El significado detrás de la letra F es «Fear» (Temor, en español), que el video invita a vencer con información, calma, y el apoyo de tus seres queridos ante esta situación difícil. Es un llamado a la calma, la cordura, y sobretodo la unión, para atravesar esta compleja adversidad.

4. Doctores bailando para liberar presión

La cantante Ciara, intérprete de esta canción llamada «Level Up», compartió este video del personal médico en la lucha contra el Coronavirus del hospital de Philadelphia y aseguro sentirse muy alegre con el siguiente mensaje » ¡Todos ustedes están en un nivel completamente diferente por cómo están trabajando tan duro y sacrificando tanto para cuidarnos a todos! LevelUp Champs. #WereInThisTogether

5. Siempre hay momento para un TikTok

¡Y más si es entre padre e hija! El jugador de Football Matthew Judon hizo este adorable TikTok, la aplicación de baile, junto a su pequeña princesa Anniyah, y el resultado es tierno y divertido en la misma proporción. ¡Todos hemos utilizado la aplicación para vencer el aburrimiento de la cuarentena!