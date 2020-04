TOP Novelas-Telemundo/ Al 25 de abril

Telemundo sigue sorprendiendo a todos sus televidentes con sus super series “La Doña” y “Cennet” que debutó en la cadena televisiva el martes 7 de abril. Las tramas de ambos proyectos dramáticos cada día están más cargadas de suspenso, acción y personajes que dejan boquiabiertos a la audiencia.

La segunda temporada de “La Doña” es transmitida de lunes a viernes a través de la cadena televisiva hispana Telemundo a las 9:00 p.m., hora del Este. Mientras que “Cennet” es transmitida a las 8:00 p.m., hora del Este.

Cennet

En los episodios de esta semana pudimos apreciar que Arzu logró deshacerse de Cennet al hacerle creer que otra mujer era su madre. Sin embargo, las sombras del pasado siguen acechando a la poderosa Arzu al tener que encontrarse cara a cara con Cennet todos los días en la empresa de construcción. Por su parte, Cennet ni se imagina que su verdadera madre es Arzu y que en todo momento ha estado tan cerca de ella.

Además, Selim y Orham se enfrentaron en la empresa al descubrir que tienen las mismas intenciones sentimentales con Cennet, pero Selim hará hasta lo imposible por proteger a la joven ya que considera que Orham sólo quiere una relación pasajera con ella. Mientras que la suegra de Arzú está detrás de su pasado ya que quiere acabar con el matrimonio que sostiene su hijo con esta misteriosa mujer que no soporta tener dentro de las filas de su poderosa y multimillonaria familia.

Arzu tuvo su primer instinto maternal con Cennet al salvarla de caer al vacío en una construcción que visitaron durante la jornada laboral. Además, Cennet enfrentó a Melissa y le cuestionó que la esté tratando bien después que fue muy grosera con ella por un tiempo. A lo que Melissa respondió asegurando que tenía celos ya que su madre y Selim la estaban tratando muy bien y le tenían gran aprecio.

Por su parte, la madre de Selim enfrentó a Cennet y aseguró que ella le quería arrebatar a su hijo de nuevo. A lo que Cennet se mostró muy confundida al no saber de qué estaba hablando. Al igual que Cennet, Selim estuvo en un orfanato en donde compartieron mucho tiempo juntos durante su niñez. Sin embargo, Selim no recuerda nada de su pasado y Cennet no se imagina que su gran amigo de la infancia en el orfanato es nada más y nada menos que Selim.

Arzu enfrentó a Cennet y le pidió que no se meta en el futuro amoroso que está construyendo su hija Melissa con Selim. A lo que Cennet se mostró muy franca y enfatizó que su único interés en estos momento es el trabajo para poder ayudar a su abuela que se encuentra en un grave estado de salud.

La Doña

En los episodios de esta semana pudimos apreciar que Diego le suplicó a Navarrete que lo ayude a encontrar a Lucho ya que Altagracia lo tiene en cautiverio desde hace días para hacerlo pagar por cada una de las atrocidades que le hizo a muchas mujeres. Sin embargo, Navarrete no le creyó nada y se rehusó a ayudarlo a dar con el paradero de su hijo.

Por su parte, Altagracia se está vengando de manera muy calculadora en contra de Lucho ya que lo tiene en su hacienda a las afueras de la ciudad y nadie se imagina que ella lo tiene. Una Doña muy decidida está atacando al temible líder de Los Arcoiris por todo lo que le hizo a ella, a su familia y a muchas mujeres que fueron sus víctimas.

Asimismo, Navarrete se mostró muy afectado al enterarse que Altagracia es la verdadera compradora de su importante compañía de construcción. Pero esto es sólo el comienzo de la venganza de la poderosa Doña que enfatizó que lo hará sufrir muchísimo. Con la compra de la compañía, José Luis reafirmó que Altagracia tiene a su hijo en cautiverio.

Además, Nohelia logró acceder a las cuentas bancarias de Navarrete y prometió dejarlo en bancarrota y retribuir todo el dinero a cada una de las familias que perdieron a sus hijas en manos de Los Arcoiris. Mientras que Altagracia pone entre la espada y la pared a León al preguntarle si hará pagar a Braulio por lo que le hizo a su pequeño hijo, o si dejará que la justicia mexicana se haga cargo de él sólo con cárcel.

Uno de los grandes hombres de confianza de La Doña fue herido por Diego en un intento de salvar a Lucho mientras se encontraba en cautiverio en la hacienda. Sin embargo, este hombre logró atacar a Diego y lo dejó gravemente herido de una puñalada en el abdomen. Por su parte, Altagracia se mostró muy preocupada al llegar a la hacienda y ver que sus hombres habían sido heridos, pero lo que más la derrumbó fue ver que habían asesinado a Matamoros. ¿Qué sucederá en el gran final de La Doña? Descúbrelo este lunes 27 de abril a las 9:00 PM, Hora del Este.