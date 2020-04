Telemundo anuncia pausa de Exatlon Estados Unidos 4: ¿Cuándo regresa el programa?

Ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global, el programa de competencias Exatlon Estados Unidos decidió recientemente postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, por lo que hasta ahora se estaban transmitiendo episodios pregrabados de la competencia.

AQUÍ LA EXCLUSIVA PARA AHORAMISMO.COM SOBRE LA SUSPENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN:

En una abundancia de precaución y para asegurar la seguridad de nuestros concursantes, equipo de producción y empleados, la producción de Exatlón Estados Unidos, actualmente en producción en la República Dominicana y transmitido por Telemundo, se ha pausado temporalmente. Continuaremos monitoreando las circunstancias de la pandemia del COVID-19 para determinar la fecha apropiada para finalizar la producción de esta temporada de la competencia. Estamos felices de reportar que podremos seguirle ofreciendo a nuestras audiencias más contenido nuevo de Exatlón, el reality de deportes #1, a través de todas nuestras pantallas hasta finales de abril y más allá.

¿Cuando dejaremos de ver Exatlon Estados Unidos en las pantallas de Telemundo?

El Coronavirus es una afección pulmonar severa que se ha ido esparciendo por el mundo dejando una numerosa y creciente taza de mortalidad. con países enteros en cuarentena y cientos de especialistas de salud trabajando a sobre tiempo para encontrar una cura efectiva. Ante el alto nivel de contagio, ya los programas que tenían grabados fueron transmitidos y la pausa de la “Competencia más feroz de la televisión” entra en vigencia esta semana, que será la última por ahora, tal como lo anunció Telemundo en el perfil de Instagram de Exatlon Estados Unidos.

Se rumora que dos participantes de Exatlón tienen el coronavirus

Desde hace algunas semanas, diferentes portales de YouTube de fanáticos y seguidores de Exatlon Estados Unidos compartieron rumores de forma extraoficial que no están confirmados pero generan mucha preocupación entre los seguidores de Exatlon Estados Unidos, sobretodo viniendo de estas fuentes que son llamadas confiables entre los seguidores. Dichos canales aseguran que hay dos concursantes infectados con el COVID-19 ó Coronavirus, y que por el tiempo de la incubación del virus en el organismo, el contagio debe haber ocurrido cuando fueron al llamado Beneficio Acuático en un parque de agua en República Dominicana.

VídeoVideo related to telemundo anuncia pausa de exatlon estados unidos 4: ¿cuándo regresa el programa? 2020-04-01T11:09:04-04:00

Ambas fuentes no confirman a los presuntos infectados, pero sí aseguran que ocurrió en ese momento por el tiempo, dado que los episodios salen en televisión 10 días después de ser grabados, y coinciden con los síntomas de ambos participantes que serían del Team Contendientes, que fue el equipo que ganó este beneficio. “Bendito sea Dios. Si la producción sabia de esta pandemia por que dejaron que esos pobrecito muchachos fueran a Santo Domingo por que mejor no les dieron entretenimiento en la cabaña o la fortaleza por amor a Dios no los cuidaron. Dios los ayude a todos los que fueron a esa salida. Producción tengan más amor a los demás en especial a eso atletas que están asiendo un trabajo sanamente. Dios mío ten el control y que no sea cierto que estos nenes o nenas lo haya pasado algo tan horrible Dios los bendiga y los protejas y los cubra con su santo manto y por fabor cuiden de ellos tanto Rojos como azules 🙏🙏🙏”, comenta Gloria Rivera en YouTube.

VídeoVideo related to telemundo anuncia pausa de exatlon estados unidos 4: ¿cuándo regresa el programa? 2020-04-01T11:09:04-04:00

¿Cuando regresa Exatlon Estados Unidos en las pantallas de Telemundo?

La pausa del programa de televisión es indefinida. Esperamos que la salud de atletas, presentadores y equipo de producción se mantenga en buen estado pues a final de cuentas, lo más importante es la salud.

¡Fuerza, Guerreros!

Para más información sobre la cuarta entrega de Exatlon EEUU y las noticias más recientes del COVID-19 ó Coronavirus, no olviden visitar ahoramismo.com .

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook