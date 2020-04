Telemundo estrena la telenovela “Cennet”: ¿Cuándo, hora?

Telemundo estrena el drama romántico turco Cennet, una historia clásica de amor que ha conquistado al mundo entero. La telenovela empezará a ser transmitida por la cadena hispana a partir de hoy, martes 7 de abril, a las 8:00 PM, hora del Este.

La trama cuenta la fascinante y emotiva historia de superación de “Cennet”, una hermosa mujer en un camino de venganza y redención a raíz de su búsqueda del amor maternal que le fue negado al nacer. Filmada en las locaciones más espectaculares de Estambul, este éxito internacional cuenta con un elenco estelar que conquistará los corazones de los televidentes.

Cennet, la adaptación turca del show de Corea del Sur Tears of Heaven, incluye la participación estelar de Almila Ada como Cennet Yilmaz, al lado de Berk Atan como Selim Arisoy, Esra Ronabar como Arzu Soyer, el personaje de la madre de Cennet y Zehra Yilmaz como Melissa Soyer.

El público podrá ver los episodios completos de Cennet en vivo o ponerse al día a través de la app Telemundo en Google Play Store y en Apple Store.

Conoce más sobre la fascinante historia de “Cennet”

Cennet es una mujer hermosa, inteligente y con mucha determinación, quedó huérfana de recién nacida cuando su madre la abandonó y su abuela se hizo cargo de ella.

Pese a su crianza humilde y la falta de recursos económicos, ella se convierte en un brillante arquitecto y logra el trabajo de sus sueños en una prestigiosa firma de arquitectura. A la vez que su vida profesional va en ascenso, el mundo de Cennet toma un giro inesperado cuando la vida la pone cara a cara con su pasado.

Cennet se reencuentra inesperadamente con Selim, su amor de la infancia, y con su madre biológica, ambos quienes desaparecieron de su vida muchos años atrás y ahora llegan para desordenar su mundo. Con nobleza y humildad, Cennet tendrá que luchar para triunfar y demostrarle a los que la rodean que nunca es tarde para redimirse en la vida.

“Cennet” es una de las telenovelas que tienen previsto estrenarse en el mes de abril en Telemundo. Mientras que “100 Días Para Enamorarnos” con la actuación estelar de Erick Elías llegará a la pantalla chica de los hispanos en Estados Unidos a mediados de este mes.

