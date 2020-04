Taylor Swift entona sentida canción en el especial “Together at Home” ¿A quién está dedicada?

La cantautora Taylor Swift brindó la noche de ayer durante el especial “Together at Home” para recaudar fondos contra el Coronavirus, una versión acústica del tema de su último álbum Lover llamado “Soon You’ll Get Better” (Pronto te sentirás mejor) – una elección adecuada en vista de la crisis global que atraviesa el mundo.

El tema, la propia cantante asegura que se lo dedicó a su madre Andrea Swift, luego de que esta, mientras luchaba contra un cáncer, descubriera que tiene un tumor cerebral. No se pierdan la sentida canción aquí:

Taylor Swift performs "Soon You'll Get Better" | One World: Together At Home 2020-04-19T02:16:30.000Z

Este especial, transmitido por varias cadenas de televisión, fue presentado por diferentes conductores de programas nocturnos, como Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, y también contó con la participación del ex Beatle Paul McCartney, The Rolling Stones, Billie Eilish, Lady Gaga (quién fue la curadora del talento invitado), Alicia Keys, Stevie Wonder, Kacey Musgraves, Celine Dion, Usher, Eddie Vedder, Chris Martin, John Legend, Shawn Mendes, Pharrell Williams, Sam Smith, Billie Joe Armstrong, LL Cool J, y como representación latina los colombianos Maluma y J Balvin.

Esta presentación de Swift, la penúltima antes de cerrar el especial, llega un día después que la cantautora anunciara que cancelaría todos sus conciertos y presentaciones para el resto del año 2020, así como todos los festivales llamados “Lover Fest” hasta el 2021, con fechas aun por anunciar – debido a la pandemia del Coronavirus.

“Estoy muy triste que no podré verlos en concierto este año, pero sé que es la decisión adecuada,” dijo Swift a través de sus redes sociales el pasado viernes. “Por favor, manténganse saludables y seguros. Los veré en el escenario tan pronto como se pueda, pero por ahora lo importante es mantenerse en cuarentena por el bien de todos.”

A comienzos de mes, antes que la pandemia por coronavirus forzara el cierre de las tiendas independientes de discos en su natal Nashville Tennessee, ya suficientemente golpeadas por la era digital, se reveló que Swift estuvo secretamente manteniendo los salarios de los empleados incluyendo su seguro de la salud. La cantautora también se ha mantenido en contacto directo con sus fanáticos a través de las redes sociales y contribuyendo monetariamente con quienes han sido afectados por la pandemia.